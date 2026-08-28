Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале на горе

Tекст: Денис Тельманов

Россиянка Екатерина Красюкова оказалась в эпицентре стихийного бедствия на непальской границе, передает РИА «Новости». Туристическая группа из 12 человек направлялась в Китай к горе Кайлас, когда внезапно началось наводнение. Путешественники ожидали прохождения контроля в автобусе.

«Сначала я увидела, что наш повар из непальской команды прыгает в окно. Посмотрела налево и увидела несущиеся черные массы грязи. Я закричала: «В окно!» И побежала. Это было на адреналине», – рассказала туристка.

Спастись удалось благодаря лестнице на гору, которая оказалась рядом с их транспортом. По словам россиянки, выжили все члены интернациональной группы, включая граждан Швейцарии, Болгарии, Италии и США. Эвакуация на вертолетах в Катманду началась лишь спустя несколько часов.

Мощный паводок на реке Бхоте-Коси был спровоцирован землетрясением и оползнем. Жертвами стихии в Непале стали 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

В зоне разрушительного стихийного бедствия без вести пропали восемь граждан России.

Из-за прорыва берегов горного озера власти приостановили спасательные операции.