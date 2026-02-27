В России решили ввести новые правила работы отелей с иностранцами

Tекст: Алексей Дегтярёв

С начала лета заработает предварительный стандарт для туристической отрасли, особое внимание в котором уделено приему гостей из Китая, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Документ охватывает широкий спектр инфраструктуры и будет действовать в тестовом режиме два года.

Отелям рекомендовано дублировать навигацию на английском и китайском языках, а также внедрить оплату через системы UnionPay и WeChat Pay. В меню завтраков советуют добавить рис и лапшу, избегая при этом расселения азиатских туристов на этажах с цифрой «четыре».

«С 1 июня 2026 года вводится в действие предварительный национальный стандарт, который охватывает широкий спектр туристической инфраструктуры... и содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных гостей», – заявили в ведомстве.

Также утвержден новый ГОСТ, запрещающий размещение гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Здания высотой более пяти этажей теперь обязаны оснащаться круглосуточными лифтами, а для курящих постояльцев необходимо оборудовать специальные места.

В 2024 году Роскачество анонсировало переход российских отелей и ресторанов на стандарт China Friendly. В январе 2026 года исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе указывала на необходимость адаптации инфраструктуры под бытовые и культурные потребности гостей из Китая и арабских стран.