Глава АТОР рассказала, что привлекает иностранных туристов в Россию

Глава АТОР Ломидзе: Иностранные туристы едут в Россию за необычными впечатлениями

Tекст: Дарья Григоренко

Она напомнила, что ранее туристическая отрасль страны была ориентирована преимущественно на гостей из Европы и приграничных государств, передает РИА «Новости».

После пандемии акценты сместились, и теперь российские туроператоры работают преимущественно с другими рынками, среди которых особенно активны туристы из Китая и арабских стран. Ломидзе отметила: «Им интересна культура и достопримечательности, но в меньшей степени». Она добавила, что гости приезжают за яркими и непривычными для себя развлечениями, например, чтобы увидеть снег или ощутить природу.

Глава АТОР подчеркнула, что такие туристы едут не только за впечатлениями, но и за возможностями развлечься, включая посещение тематических парков, военной техники и природных ландшафтов. Часто туристы из Китая и арабских стран проявляют повышенный интерес к активным развлечениям и необычным для их культуры занятиям.

Ломидзе также отметила, что для успешного приема новой аудитории необходимо адаптировать инфраструктуру, учитывая их бытовые и культурные потребности. Она пояснила, что важно оборудовать санитарные зоны и организовать питание, привычное для гостей, чтобы обеспечить высокий уровень гостеприимства.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль России демонстрирует устойчивый рост благодаря поддержке национального проекта и масштабным инвестициям в инфраструктуру, сервис и обучение кадров.

В январе директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев сообщил, что несмотря на ограничения для организованных поездок, за первое полугодие 2025 года Россию индивидуально посетили около 165 тыс. туристов из стран ЕС.