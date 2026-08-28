В Непале прорвало берега озера после оползня

Власти Непала сообщили о прорыве берегов озера после масштабного оползня

Tекст: Мария Иванова

Власти Непала получили информацию о прорыве берегов озера, которое образовалось после оползня, передает РИА «Новости». Уровень воды в реке стремительно растет, из-за чего спасательные операции в регионе пришлось приостановить.

«Властям в Непале сообщили о прорыве берегов у озера, появившегося после оползня», – заявил местный чиновник Наредра Парияр. Из-за подъема воды спасательная операция с участием вертолетов в районе Расува остановлена, местные жители вынуждены спасаться на холмах.

Мощный паводок в горном Непале начался в среду, когда вода хлынула в реку Бхоте-Коши. Геологическая служба США уточнила, что причиной бедствия стал сход ледника, а не землетрясение. Число жертв наводнения достигло 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

Восемь россиян, находившихся в зоне бедствия, самостоятельно эвакуируются в Катманду на частном автотранспорте. Судьба еще восьми граждан России, которые не вышли на связь, пока остается неизвестной, новых данных о них в посольство не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате масштабного наводнения.

Национальное управление по снижению рисков зафиксировало пропажу 977 человек.

В зоне стихийного бедствия исчезли восемь российских туристов.