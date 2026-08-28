Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Жителя Самары осудили на 16 лет за шпионаж
Суд приговорил самарца к 16 годам колонии за передачу данных Украине
Житель Самары получил длительный тюремный срок за передачу Украине фото и видео местного энергетического объекта для организации атак беспилотников.
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Самары к 16 годам лишения свободы за государственную измену, передает ТАСС.
Мужчина передавал украинской стороне разведывательную информацию об объекте топливно-энергетического комплекса региона для последующих ударов беспилотниками.
В пресс-службе регионального УФСБ сообщили: «Установлено, что гражданин инициативно вступил в контакт и в дальнейшем поддерживал связь с украинским медиапропагандистом, предоставляя последнему фото и видео разведывательного характера».
Помимо шпионажа, осужденный активно поддерживал украинские вооруженные формирования в интернете. Он пытался спровоцировать протестные настроения и призывал к действиям против безопасности РФ. Мужчина был задержан в феврале прошлого года.
Суд признал его виновным в госизмене, публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф. Приговор уже вступил в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Самарский областной суд назначил несовершеннолетнему шесть лет лишения свободы за передачу снимков административных зданий Сызрани украинской стороне.
Месяцем ранее суд в Самаре приговорил работника оборонного предприятия к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену.
В январе сотрудники ФСБ задержали еще одного самарца за шпионаж в пользу спецслужб Украины.