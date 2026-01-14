  • Новость часаЛавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    Минпросвещения обещало рассмотреть предложение о новых функциях классных руководителей
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Дания начала переброску войск в Гренландию
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия
    Мнения
    Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    14 января 2026, 16:04

    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    13 января 2026, 20:56
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    14 января 2026, 07:10
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 01:49
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая скупка хлеба и питьевой воды в Киеве и Киевской области Украины произошла на фоне опасений, связанных с длительным отключением электричества, сообщают украинские СМИ.

    На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видно, что полки магазинов, где обычно размещался хлеб, полностью опустели, передает ТАСС.

    Причиной ажиотажа стало решение ряда торговых сетей закрыть часть магазинов из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Ряд украинских СМИ заявил, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба. После этого в соцсетях распространяются видео с пустыми полками, на которых раньше стояла бутилированная вода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Киева испытывают большие проблемы с энергоснабжением с начала года. В украинской столице, по словам корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

    13 января 2026, 21:14
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японская компания Toyota и южнокорейская Kia зарегистрировали новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, следует из данных Роспатента.

    Согласно данным ведомства, соответствующие свидетельства о регистрации опубликованы в официальном бюллетене от 13 января, передает ТАСС.

    Товарный знак Toyota получил регистрацию по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, а также различные запчасти и аксессуары к ним.

    Kia зарегистрировала товарный знак «Kia connect diagnosis» сразу по 9 и 42 классам МКТУ. Первый относится к программному обеспечению для диагностики автомобилей, а второй – к облачным платформам, предназначенным для удаленного мониторинга технического состояния транспортных средств и анализа их работы.

    В декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.

    Ранее Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России.

    14 января 2026, 08:19
    В России предложили признать Лободу террористкой
    @ Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо включить украинскую артистку Светлану Лободу в список террористов и экстремистов, с таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

    Украинская певица в новогодние праздники спела перед российскими бизнесменами в Таиланде, стоимость концерта оценили в 15 млн рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Бородин предложил Генпрокуратуре включить Лободу в перечень террористов и экстремистов и проверить организаторов выступления, выплативших ей гонорар.

    Отмечается, что артистка поддерживает ВСУ и призывает жертвовать им деньги.

    Летом источник в правоохранительных органах сообщал, что украинской певице Лободе могут отказать во въезде на российскую территорию.

    14 января 2026, 09:00
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    В числе возможных кандидатов на эту должность рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, однако тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах.

    Politico отмечает, что параметры инициативы пока остаются дискуссионными – не определен ранг спецпредставителя, его подотчетность, а также формат должности. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Финский политик Мема поддержал призыв Мелони к переговорам с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным как можно скорее.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    14 января 2026, 07:18
    В СБ ООН обсудили удар «Орешником» по Львовской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу Украины, прошли обсуждения удара «Орешником» по контролируемой киевским режимом территории.

    Представитель Соединенных Штатов обвинила Россию в эскалации боевых действий из-за удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины, пишет «Коммерсантъ».

    Российский представитель Василий Небензя заявил, что Москва наносит удары исключительно по военным объектам.

    Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло открыла заседание призывом к немедленному прекращению огня.

    Небензя же подверг критике ООН за отсутствие реакции на удары по российским гражданским объектам. Он подчеркнул, что утверждения о нападении на мирных жителей не подтверждаются никакими фактами и свидетельствами.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявлял, что едва не угодил под удар российского «Орешника» на украинской территории.

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в ходе выступления в СБ ООН заявляла, что американские дипломаты встретились с коллегами из ЕС и Украины в момент удара России «Орешником».

    14 января 2026, 03:58
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В результате действий киевского режима с 2014 года в Донбассе были убиты 7184 мирных жителя, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

    «В результате агрессии киевского режима убиты 7184 мирных жителя, 21 тыс. человек получили ранения», – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

    Он отметил, что пострадавшими признаны более 132 тыс. человек. По словам главы СК, с 2014 года следователи возбудили 8800 уголовных дел в отношении 2240 человек, среди которых представители военно-политического руководства Украины, силовых структур и иностранные наемники.

    Бастрыкин также заявил, что ущерб от уничтожения гражданской инфраструктуры в Донбассе и приграничных российских регионах, установленный Следственным комитетом, превышает 706 млрд рублей.

    Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса. Бастрыкин подчеркнул, что масштабы преступлений со стороны киевского режима значительно возросли. Следственный комитет начал расследовать преступления Киева с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговор боевику украинского националистического батальона, уроженцу Сумской области, по обвинению в терроризме и военных преступлениях в Донбассе. Его приговорили к 19 годам колонии. Уроженец Одесской области приговорен к 18 годам лишения свободы за военные преступления в Донбассе.

    14 января 2026, 11:35
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидается к прибытию в ближайшие недели, вскоре туда прибудет пять таких единиц.

    Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

    Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

    Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

    На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

    Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

    Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

    Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

    Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

    Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    14 января 2026, 14:47
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    14 января 2026, 13:16
    Эксперт указал на политическую подоплеку обысков у Тимошенко и Арахамии

    Политолог Корнилов: После обысков у Тимошенко и Арахамии НАБУ может прийти к Порошенко

    @ Yuliia Ovsiannikova,Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расследования против глав фракций «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Слуга народа» Давида Арахамии можно считать предвыборными операциями. США руками НАБУ заранее делают сговорчивыми политических союзников и противников Владимира Зеленского перед потенциальными электоральными кампаниями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Тимошенко и Арахамию заподозрили в подкупе нардепов.

    «Делами против Юлии Тимошенко и Давида Арахамии НАБУ решает несколько задач. Главная – сориентировать украинские политические, деловые круги, весь истеблишмент и общество, скажем так, на «объективность» американской стороны. Им показывают, что США способны найти компромат или другие инструменты давления на каждого. После этого украинские политики будут сговорчивее и не станут делать неудобных для Вашингтона заявлений», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Спикер напомнил, что работа антикоррупционных органов ранее уже привела к отставке бывшего руководитель офиса президента Андрея Ермака. «Теперь же НАБУ пришла не только к прозеленским силам, но и к его потенциальным политическим конкурентам – Тимошенко. Более того, я допускаю, что скоро подобные действия можно ждать и в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – поделился собеседник.

    В некотором смысле происходящее можно считать предвыборной работой со стороны НАБУ, отметил он. «Тимошенко – однозначно потенциальный противник Зеленского. Ее команда действует очень осторожно, но уже готовит электоральные штабы, прорабатывает кандидатов на депутатские должности. Если будет принято решение о проведении выборов, то самыми жесткими критиками Зеленского будут она, Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко», – спрогнозировал аналитик.

    «В отношениях с парламентом у Зеленского тоже все непросто. Раньше законодательный орган управлялся в ручном режиме Ермаком. Пока трудно сказать, куда все эти связи перенаправлены после его отставки. Судя по всему, их намерены замкнуть на нового главу офиса Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов)», – пояснил Корнилов.

    «Что касается самих обвинений, то это давняя практика украинского парламента: каждая фракция выделяла наличные деньги своим депутатам для нужного голосования или бойкотирования законопроекта. Более того, у них были особые доплаты за участие в драках, блокирование трибуны и так далее. И антикоррупционные органы знали об этом давно. Тот факт, что дела завели только сейчас, говорит об исключительно политической подоплеке расследований», – указал спикер.

    «В итоге судьба нынешних обвинений и других расследований в отношении украинских политиков и бизнесменов будет зависеть от того, какую линию американская сторона выберет в отношении Зеленского. По сути, есть два осевых варианта: приструнить или устранить от власти», – детализировал эксперт.

    «Любопытно, что «слуги народа» действительно делали все практически открыто, никого не боясь. Тимошенко же слишком хитрая и опытная. Уверен, она проводила все операции чужими руками и с помощью сторонних счетов. Думаю, фактических доказательств ее причастности к коррупции в материалах дела не будет», – продолжил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается профессор ВШЭ Марат Баширов. «Если месяц назад его уголовные дела выглядели процессом очистки госуправления Украины, то теперь видно, что этот орган работает на создание нового формата управления этой страной. Вопрос: какого?», – указал он в своем Telegram-канале.

    «Аналитики на Украине считают, что дело против Тимошенко организовали потому, что ее фракция голосовала в союзе со «Слугами народа» по ключевым вопросам и делала это не бескорыстно, на что намекает и обвинение против нее. Но нельзя и отрицать тот факт, что Тимошенко имеет устойчивую группу избирателей, которая и голосует за ее партию и прислушивается к ее мнению по текущим вопросам», – отметил он.

    «У Тимошенко есть свои связи в американском истеблишменте. С ней консультируются аналитические центра в Штатах. Может быть, она совершила какую-то критическую ошибку в отношении команды Трампа? Но какую? В любом случае НАБУ действует политически избирательно», – заметил политолог.

    Он также объяснил логику параллельных обысков у глав двух фракций. «Фракция Тимошенко давала голоса в нужный момент по темам, которые были ключевыми для Зеленского», – отметил эксперт. Он напомнил также, что Рада – ключевой орган при фиксации положений мира. Законодатели будут принимать законы по вопросам безопасности, определять даты выборов президента Украины и нового состава Рады. «Поэтому кому-то важно лишить Зеленского управляемого парламента», – заключил аналитик.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады уличили в подкупе нардепов за голосование по конкретным законопроектам. Вскоре стало известно, что речь идет о главе фракции «Батькивщина», экс-премьере Юлии Тимошенко.

    «В офисе партии «Батькивщина» только что закончились так называемые «чрезвычайные следственные действия», которые продолжались всю ночь. Они не имеют никакого отношения к законности. Более тридцати человек, вооруженных до зубов, не показав никаких документов, фактически захватили здание и взяли сотрудников в заложники», – написала политик на своей странице в социальных сетях.

    «Это грандиозный пиар-ход. Силовики ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, а также наши документы и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации. Я решительно отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы намного ближе, чем казалось. Кто-то решил начать зачищать конкурентов», – указала она.

    По информации нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко (внесен в России перечень террористов и экстремистов, заочно осужден), экс-премьера подозревают в переговорах с несколькими депутатами о переходе в «Батькивщина» за деньги или за неформальное присоединение к блоку Юлии Тимошенко. «Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», – отметил он.

    По данным издания «Обозреватель», обыски также проводятся у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Согласно уголовному кодексу Украины, по расследуемым статьям, ему и Тимошенко может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце прошлого года НАБУ провело обыски в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа»). Ранее Зеленскому из-за действий антикоррупционных органов пришлось уволить Андрея Ермака, которого называли одним из самых влиятельных чиновников Украины.

    14 января 2026, 07:44
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    14 января 2026, 03:47
    В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону загорелись квартиры в многоэтажных домах
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону возник пожар на одном из промышленных объектов, загорелись квартиры в многоэтажных домах, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В Ростове идет отражение воздушной атаки», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Он сообщил, что дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно направляются на места происшествий для ликвидации последствий.

    В западной части города спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов. Дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных жилых домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель.

    14 января 2026, 01:30
    НАБУ заподозрило Тимошенко и Арахамию в коррупции
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Антикоррупционные органы Украины вручили подозрения в коррупции лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и главе фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии, сообщили украинские СМИ.

    «Источники утверждают, что подозрение вручили Юлии Тимошенко по делу народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной раде. Другие же источники говорят, что подозрение вручили лидеру «Слуги народа» Давиду Арахамии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее объявили о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады в попытке подкупа других депутатов.

    СМИ сообщали, что украинские антикоррупционные органы начали обыски у Тимошенко и Арахамии. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) подтвердил обыски в офисе партии Тимошенко. По его словам, Тимошенко вела переговоры с депутатами о присоединении к ее фракции за деньги. Обыски также проходят в офисе партии «Батькивщина», сообщают украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре украинским депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Юрию Киселю были предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.

    13 января 2026, 18:37
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    @ Владислав Сергиенко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов над Крымом, Азовским морем и регионами России были уничтожены десятки украинских беспилотников различных типов.

    В период с 13:00 до 18:00 мск 13 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили сорок украинских беспилотников, передает ТАСС. По информации Министерства обороны РФ, большинство беспилотников было сбито над территорией Крыма – 22 аппарата.

    Семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника удалось уничтожить в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – в Брянской области.

    Ведомство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников за пять часов, из которых десять перехватили над Крымом.

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект и газовые коммуникации.

    В ночь на 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически? Подробности

    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри

    Европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. И этот раскол выходит даже за пределы Европы. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
