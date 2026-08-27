Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради фотографий

Tекст: Евгений Крутиков

По словам Владимира Зеленского, позиции ВСУ в Славянске и Краматорске будут усилены благодаря двум новым подразделениям, во главе которых стоят Андрей Билецкий (известный как Белый вождь, внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и Денис Прокопенко (известный как Редис). Оба выходцы из неонацистского «Азова» (причем Билецкий считается основателем; «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России), оба имеют орден Героя Украины и звание бригадного генерала.

Между тем ничего важного в организационной структуре ВСУ и в системе обороны Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации в связи с этим не изменилось. Зеленский провел пропагандистскую акцию, попутно снявшись у стелы города Запорожье (правда, специалисты считают, что имел место монтаж, но это не так уж и важно). Двое новых назначенцев – наиболее известные и медийно-раскрученные бандеровцы. А освобождение Донбасса идет по плану.

«Войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – заявил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, заслушав доклад о положении дел в ходе проверки Южной группировки российских войск.

Идут уличные бои в Николаевке, которая прикрывает Славянск с востока, а до самого города осталось около четырех километров. Начались бои за бывший аэродром Краматорска, превращенный противником в базу БПЛА, от которого до города – три километра. До Дружковки осталось около полутора километров.

А в Алексеево-Дружковке российские войска заняли уже примерно половину строений.

Это тот контекст, при котором Зеленский решил ввести в игру своих звездных нациков. В тот же день он провел совещание, в котором принимали участие Белый вождь и Редис, а также глава запорожской администрации, один из любимчиков криворжца – Иван Федоров. Запорожский участок не связан с событиями вокруг Славянско-Краматорского укрепрайона, но в последние несколько недель украинская пропаганда раскручивала «контрнаступ» ВСУ на этом направлении.

На деле имела место попытка вклиниться в позиции ВС РФ на второстепенном участке линии боевого соприкосновения – прямо в степи и несколькими механизированными группами, которые были ликвидированы. Более того, ВС РФ ответили на этот краткосрочный прорыв занятием нескольких сел, из окрестностей которых ВСУ и пытались контратаковать.

Билецкий был назначен командиром Третьего армейского корпуса ВСУ еще весной 2025 года в рамках реформы управления армией, так называемой корпусации. Делалось это так. За основу бралась медийно раскрученная бригада, командованию которой в подчинение придавались еще несколько бригад. Так появлялся корпус. Предполагалось, что из-за этого на линии боевого соприкосновения должна повыситься стратегическая управляемость, так сказать, усилится вертикаль власти.

В случае с Третьим корпусом за основу была взята Третья отдельная штурмовая бригада тогда еще полковника Билецкого. Сперва в Киеве утверждали, что в составе корпуса будет пять бригад (четыре механизированные и одна тяжелая), потом заявили, что семь, но перечислить их никто не смог, а достоверно зафиксированы на земле только четыре: 3-я ошбр, 53-я, 60-я и 63-я омбр. Вероятно, что ситуативно в подчинении корпуса была также 66 омбр.

В прошлом году сам Билецкий заявлял, что корпус контролирует чуть более 10% линии боевого соприкосновения, в основном в Харьковской области и в ДНР. А сейчас бригады, входящие в его состав, расположены северо-восточнее Славянска – в основном в районе Красного Лимана и на святогорском участке, где постепенно отступают под натиском российских 20-й и 25-й общевойсковых армий и Первой танковой армии группировки «Запад».

По протяженности это не слишком большой участок с пересеченной местностью, поэтому даже в условиях дефицита личного состава противнику удается насыщать там передовую линию. Но активное сопротивление он оказывает только в районе Редкодуба, где на днях пытались изобразить контратаку.

Иными словами, боевики Билецкого уже являются часть оборонительного периметра Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации. Зеленскому просто придумали повод, чтобы залезть в кадр.

Что же касается, Первого корпуса Нацгвардии, которым командует Редис-Прокопенко, в период той же корпусной реформы зимы-весны 2025 года его основой стал тот самый неонациский батальон «Азов*».

Потомственный русофоб (его дед, карел по национальности, воевал в составе финской армии в ходе советско-финской войны) Прокопенко ранее руководил обороной завода «Азовсталь» в Мариуполе, отдавал приказ о сдаче и сам попал в плен. По результатам обмена должен был находиться в Турции на положении интернированного, но после переговоров Зеленского с турецким президентом Реджепом Эрдоганом вернулся на Украину. Некоторое время его возили по западным столицам как реквизит, и в боевых действиях он участия не принимал, однако в ходе корпусной реформы опять стал командиром, а также бригадным генералом.

Нюанс в том, что Первый корпус в последнее время находился в районе Доброполья, что довольно далеко от Славянско-Краматорской агломерации. Его основу сейчас составляет не столько модифицированный «Азов», сколько Первая президентская бригада имени гетмана Дорошенко и еще несколько таких же «именных» штурмовых бригад, сформированных из «индейцев» (идейных националистов). Перебросить всех их из-под Доброполья в Славянск будет трудно и для украинского фронта рискованно.

Скорее всего, в голове Зеленского под влиянием генерала Михаила Драпатого совместились несколько направлений боевых действий, которые он воспринимает как нечто цельное. То есть Редис останется там же, где был, просто одного Билецкого для кадра, куда хотел влезть Зеленский, было мало

Эти двое, строго говоря, не военные, а образцово показательные активисты крайне правого толка. Билецкий – эталонный носитель украинского расизма, рассуждающий о скифах, как основателях древнего государства укров. Прокопенко вообще старается не рассуждать. Он – выходец из среды футбольных фанатов, военного образования не имеет, в медийном поле замелькал на волне любви украинцев к фашизму.

Полководцы они никакие, «самородками» тоже назвать нельзя. Билецкий прославился зачисткой Мариуполя в 2014 году, на почве чего сошелся с Драпатым, известным своей жестокостью.

А Прокопенко сделал себе имя в одном из наиболее отпетых подразделений «Азова» – отдельном отряде спецназа. Во время боев за Мариуполь он перетягивал внимание на себя, постоянно ругался с профессиональными военными и больше работал на свой имидж, нежели чем-то командовал.

Если не считать сидения в подвале, основной боевой опыт, который получил Прокопенко, – это попытка организовать круговую оборону на базе крупного промобъекта, практически не имеющего аналога в Европе. То есть той самой «Азовстали». Эта тактика может повториться в Славянско-Краматорском укрепрайоне.

Вероятно, в связи с этим глава Генштаба Валерий Герасимов особо подчеркнул, что противник создает глубоко эшелонированную оборону, ориентированную на здания высотной застройки и промышленные предприятия.

В Славянске на эту роль претендуют завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш», территория бывшего машиностроительного завода и небольшие кварталы высотной застройки в центральной и северной частях города. Кроме того, важной точкой для контроля над городом остается гора Карачун с телевизионной вышкой южнее основной застройки.

В Краматорске это Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы (НКМЗ и СКМЗ), Краматорский металлургический завод и завод тяжелого машиностроения. Все вместе – крупная промышленная зона, тянущаяся с юга на север в западной части города вдоль реки Казенный торец и полотна железной дороги. Если исходить из старой военной логики, это чрезвычайно удобная для обороны позиция, которая дополняется значительно большим количеством высотных зданий, нежели, например, в Славянске.

Но в ситуации 2026 года и эта позиция может восприниматься надежной лишь временно, пока не будут сброшены 4-5 полуторатонных ФАБа.

И на каждого Прокопенко с его опытом сидения на «Азовстали» найдется свой ФАБ.

Тем не менее, как подчеркнул генерал Герасимов, в укрепрайоне хорошо развита транспортная структура, которая позволяет пока осуществлять снабжение частей ВСУ.

Превращение всей агломерации в мощный укрепрайон шло годами, чему эта развитая транспортная инфраструктура способствовала. ВСУ создали фортификационные сооружения, пытаясь организовать внутренний оборонительный периметр, в который как раз и будут вовлечены промышленные зоны и кварталы высотной застройки.

В таком контексте создается впечатление, что громкие заявления Зеленского в компании Билецкого и Прокопенко связаны с желанием превратить бои за Славянско-Краматорский укрепрайон в одну большую пропагандистскую кампанию. А когда пои будут проиграны, виноватыми назначат эту бандеровкую парочку.

Динамика событий и темпы продвижения российской армии таковы, что шансов удержать Славянск и Краматорск в ВСУ нет. Можно лишь затянуть события, превращая местную промзону в аналог «Азовстали». Похоже, что другого плана у Зеленского с Драпатым просто нет.