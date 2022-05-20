Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия?

Освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Подземные сооружения «Азовстали», где ранее укрывались боевики, перешли под контроль российских военнослужащих. Всего сдались в плен 2 439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, сообщил Шойгу.

О том, что командир «Азов» Денис Прокопенко сдался в плен на «Азовстали», сообщила в своем Telegram-канале корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Ранее Прокопенко записал видеообращение, в котором подтвердил – украинское командование отдало приказ прекратить «оборону» Мариуполя.

Ранее информация о том, что в плен сдался замкомандира «Азова», один из наиболее медийно известных боевиков этого подразделения, Святослав Паламар (позывной «Калина»). Покинул катакомбы «Азовстали» и сдался в плен и Сергей Волынский («Волына») – командир оставшихся бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Его тоже можно считать «азовцем» – 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.

В четверг МВД России объявило в розыск двух командиров «Азова», не имеющих отношения к «азовстальским сидельцам» – Сергея Величко («Чили») и Константина Немичева. Следственный комитет заочно предъявил этим боевикам обвинения в посягательствах на жизни восьми российских военнослужащих в Харьковской области, за что им может грозить пожизненное заключение по статье 317 Уголовного кодекса России. Величко и Немичев – командиры набранного из амнистированных уголовников подразделения «Кракен» – харьковского «филиала» «Азова».

Как создавался «Азов»

«Азов» – сложно организованная структура, напоминающая сетевую», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко. Может сложиться впечатление, что боевики «Азова» были дислоцированы исключительно в Донбассе – но, отметил Казаков, в Харькове «азовцев» больше, чем было в Мариуполе. «Они присутствуют по всей Украине», – добавил Казаков.

Де юре «Азов» – отдельный отряд спецназначения в составе 12-й (Мариупольской) бригады оперативного реагирования Нацгвардии МВД Украины. В мае 2014 года подразделение было оформлено как батальон (отсюда и общепринятое название «батальон «Азов»), в сентябре того же года было развернуто в полк.

«Понятие «полк» в данном случае так же условно, как понятие «батальон»,

– отмечает Казаков. – По численности «Азов» не попадает ни под полк, ни под батальон. По разным данным, у них в целом по стране больше 5 тыс. человек под ружьем. Но их может быть и больше».

Вопреки «географическому» названию (данному в силу того, что подразделение было оформлено 4 мая 2014 года в Мариуполе и проходило боевую подготовку в Бердянске), у «Азова» по большей части харьковские корни. Костяк организации составили активисты неонацистской («социал-националистической») организации «Патриот Украины». Она была создана еще во времена «оранжевой революции» 2005 года году харьковчанином Андреем Билецким, имела «головной офис» в этом городе, и пользовалась покровительством Арсена Авакова – в 2005-10 годах губернатора Харьковской области, в 2014-21 годах – главы МВД Украины.

Помимо соратников Билецкого, в состав «Азова» вошли активисты «Автомайдана», киевские футбольные ультрас и национал-радикалы из окружения Игоря Мосийчука, одного из фюреров «Социал-национальной ассамблеи» и депутата Рады VIII созыва.

В 2014 году была утверждена символика нацбата, позаимствованная у «социал-националистов» – изображение, идентичное фигуре «Волчий крюк» (Wolfsangel), которая широко использовалась в нацистской Германии, в частности как эмблема 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх».

Основными покровителем и спонсором «Азова» назывался олигарх, сооснователь ПриватБанка и днепропетровский губернатор в 2014-15 годах Игорь Коломойский. Через лидера Радикальной партии Олега Ляшко велось взаимодействие с другим олигархом, «хозяином Донбасса» и богатейшим человеком Украины Ринатом Ахметовым. Помощь «Азову» оказывал постоянный «фигурант» десятки украинского Forbes, бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Идеологическое «окормление» боевиков осуществлял сооснователь запрещенной в России организации УНА-УНСО* Дмитро Корчинский.

«По большому счету, это элитное подразделение современной, необандеровской Украины. Это что-то вроде дивизии «Принц Ойген» или «Адольф Гитлер» в Третьем рейхе, – отмечает в своем Telegram-канале журналист Андрей Медведев. – Причем, нацистский полк, созданный на деньги олигарха Ахметова будто подтверждает слова Димитрова:«Фашизм - это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».

«Сейчас в сетевой структуре «Азова» можно выделить два ядра – военизированное и гражданско-политическое», – отметил Казаков. Военизированная часть, будучи официально встроенной в Нацгвардию, имеет право носить оружие и располагать тяжелыми вооружениями. В частности, с января 2016 года в составе полка сформирована танковая рота, оснащенная машинами Т-64Б1М. «Азовцы» располагали несколькими БРДМ-2 и как минимум двумя гаубицами Д-30. Гражданскую часть сети «Азова» представляет партия «Национальный корпус» во главе с Билецким, сотрудничающая с другими неонацистскими структурами, в частности, «Правым сектором*», пояснил Казаков.

Чем известен нацбат

Первой условно «боевой» операцией «Азова» можно считать зачистку Мариуполя от сторонников ДНР в мае-июне 2014 года. Показательно, что в этой «операции» участвовал европейский соратник «азовцев», известный шведский неонацист Микаэль Скилт. Тогда же, летом 2014-го случился первый скандал – зам комбата Ярослав Гончар и еще 15 бойцов покинули батальон. Командиры и бойцы вместо боевых действий «занимаются мародерством и грабежами», заявил Гончар изданию «Репортер Украина». Второй причиной боевик назвал неприкрытую пропаганду гитлеризма, которая шокировала даже этого активиста Майдана –

Гончара удивило, что в батальон принимают только национал-социалистов.

Добавим, что тогда же британская The Telegraph констатировала, что привлечение «азовцев» и им подобных к «антитеррористической операции» должно приводить европейцев в ужас, так как «источники их финансирования туманны, подготовка несовершенна и занимает всего две недели, а идеология должна настораживать».

Социал-националист Мосийчук, который в 2015 году был замом комбата «Азова», заявлял, что бойцы отличились в сражениях в Иловайском котле. В официальных отчетах упоминались заслуги нацбата в боях за Марьинку и Широкино близ Мариуполя. Однако, по многочисленным свидетельствам, идейно мотивированные «азовцы» играли роль заградотрядов для бойцов ВСУ. Об этом, в частности, газете ВЗГЛЯД рассказывал руководитель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев, со ссылками на очевидцев событий.

На эту тему

Ранее Управление верховного комиссара ООН, а также российские и европейские правозащитники сообщали о совершаемых бойцами «Азова» мародерствах, внесудебных расправах в отношении мирных жителей, групповых изнасилованиях, похищениях женщин, избиениях, пытках, грабежах. Так, например, в отчете ООН за январь 2015 года упоминаются показания «арестованного» боевиками жителя Мариуполя, который был помещен в подвал спортшколы №61, превращенный в пыточную – потерпевший упоминал удушение с помощью противогаза, утопление, пытки электрическим током.

Подобная практика характерна для всех нацбатов, сформированных после Евромайдана, отмечает Казаков. «Такие же расправы имели место и в Харькове, только разница в том, что там еще несколько нацбатов вместе с «Азовом», в том числе «Правый сектор», «Львов», «Днепр-1», «Днепр-2» и т.д. Но в Мариуполе из бывших нацбатов там был только «Азов».

Первые лица нацбата

Арсен Аваков, глава Харьковской областной госадминистрации в 2005-10 годах, министр внутренних дел Украины в 2014-21. Еще на посту губернатора активно «работал» с националистами – привлекал радикалов из «социал-националистической» организации «Патриот Украины» для контроля нелегальной миграции.

Заняв пост главы МВД после переворота 2014 года, был инициатором создания добровольческих батальонов из активистов «самообороны Майдана» и боевиков радикальных организаций. Помог Билецкому выйти из-под стражи и получить статус политзаключенного. Осенью 2014 года добился госфинансирования для полка «Азов». Активист «Патриота Украины» и замкомандира «Азова» Вадим Троян занял высокие посты в МВД (начальник киевского главка нацполиции в 2015-16 годах, замминистра внутренних дел в 2017-19 годах). В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко принимал непосредственное участие в формировании структуры «Азова».

Андрей Билецкий, он же «Белый вождь». Как было сказано выше, создатель, идеолог и политический руководитель «Азова» – «Национального корпуса». За несколько месяцев до занятия поста в 2014 году вышел из СИЗО в то время, как расследовалось уголовное дело, в котором он фигурировал как возможный соучастник жестокого избиения украинца, высказывавшегося в Сети против нацизма.

С 2014 по 2019 годы он был депутатом Верховной рады, и постоянно публично призывал ВСУ к совершению терактов в России, ко взрывам отделений полиции в Москве и Петербурге.

Игорь Михайленко, позывной «Черкас». Второй, после Билецкого комбат «Азова». В прошлом – неоднократный участник столкновений с милицией во время «маршей героев ОУН*-УПА*», в 2011-14 – фигурант дела о стрельбе в харьковском штабе «Патриота Украины», освобожден из СИЗО во время Майдана. Командир одной из штурмовых групп во время захвата Мариуполя в июне 2014 года, за что получил от проукраинских властей звание почетного гражданина этого города.

Денис Прокопенко, позывной «Редис». Действующий военный руководитель «Азова», подполковник ВСУ. В одном из своих видеообращений во время осады «Азовстали» Прокопенко сообщал, что в расположении нацбата находятся несколько сот мирных жителей, среди которых – женщины и дети, что можно рассматривать как признание в захвате в заложники гражданских лиц.

Святослав Паламар, он же «Калина», с собственных слов, зам командира мариупольских «азовцев» . Участник «Оранжевой революции» и боевых действий на Донбассе. В 2014 году Паламара судили за то, что он жестоко избил двух земляков за пророссийскую позицию. В ходе российской спецоперации и боев на «Азовстали» призывал Зеленского немедленно «деблокировать» Мариуполь, а затем просил «сделать хоть что-то».

Максим Жорин, глава центрального штаба «Национального корпуса». Открыто поддерживает внесудебные расправы. В марте он выложил фотографии жестоко убитых – с проломленными и простреленными головами – шестерых активистов движения «Патриоты за жизнь» из Северодонецка (оккупированная Украиной территория ЛНР). По словам самого Жорина, активисты «ставили маячки» в Киеве в ожидании «русского мира», за что и были наказаны.

«Наказать и всем показать»

«Личности всех без исключения боевиков «Азова» должны быть установлены, они должны быть допрошены российскими следственными органами и проверены на совершение военных преступлений. Те, кто их не совершал, должны быть помещены под стражу и далее Москва может обсуждать вопрос их обмена на российских военнопленных, содержащихся на Украине», – подчеркивает донецкий политолог Владимир Корнилов.

Те же, кто виновен в военных преступлениях, должен быть осужден, добавил он. «Причем, хочу заметить: чем больше доказательной базы будет против этих «азовцев», тем публичнее должен быть судебный процесс. Смотрите: Киев делает шоу из суда на 21-летним российским военнослужащим Вадимом Шишимариным, и на Западе никто не кричит о нарушениях международных конвенций. Почему бы нам не сделать то же самое?», – заметил собеседник.

Каждый попавший в плен или сдавшийся боевик «Азова» должен быть подвергнут персональному расследованию касательно степени его участия в военных преступлениях, в свою очередь подчеркнул Казаков. «Потом пойдет градация на категории. Есть главные преступники, есть просто преступники, есть «попутчики», есть выгодоприобретатели. По последней категории, по идее, должны идти украинские олигархи, они ведь финансировали нацбаты», – отметил собеседник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД