Россия объявила в розыск командиров украинского нацбатальона «Азов»

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19 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Виктор Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
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Создателю «Северного потока» отомстили за верность дружбе с Россией

В начале «нулевых», будучи канцлером, Шредер регулярно наведывался в Россию Gero Breloer/DPA/ТАСС
Немецкие власти лишают Герхарда Шредера ряда привилегий, полагавшихся ему как бывшему канцлеру ФРГ. Оставят только пенсию и личную охрану. Кроме того, Шредер рискует угодить под персональные санкции Евросоюза, если не разорвет официальные связи с Москвой. Так правящие круги мстят бывшему лидеру страны в рамках «отмены России». При этом рядовым немцам есть за что благодарить наладившего тесные связи с Москвой Шредера. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Многовекторность» между Россией и ее врагами закончилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Страны ОДКБ должны решить – либо они с Россией превращаются в АнтиНАТО и борются вместе против всех внешних угроз, либо уходят в самостоятельное плавание. В сторону превращения в исламский эмират, польскую колонию или турецкий вилайет. Подробности...

«Русофобскую дугу» замкнуть не получится

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Под разговоры об имперских амбициях России и деколонизации как раз и происходит возрождение имперских амбиций стран, которые, казалось бы, давно должны были смириться со своей скромной ролью на карте мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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США примиряются с Венесуэлой

Самый скандальный «путинский агент»

Историческое поражение батальона «Азов»

Обсуждение: 5 комментариев
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: На «Азовстали» в плен сдались 1730 боевиков
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    Россия объявила в розыск командиров украинского нацбатальона «Азов»

    19 мая 2022, 11:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    МВД объявило в розыск двух командиров украинского националистического батальона «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева.

    Карточки с данными Величко и Немичева появились в базе розыска министерства и связаны с уголовным делом, передает «Интерфакс».

    По данным СК, Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области.

    Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту.

    Утром в четверг появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.

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    Кулеба вышел из себя во время разговора о поставках вооружений с главой Минобороны ФРГ
    		    18 мая 2022, 17:45
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потерял самообладание во время беседы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщила Die Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах в Киеве. По данным издания, разговор был «резким».

    Беседа состоялась в рамках визита Кулебы на встречу глав МИД G7. Die Welt пишет, что Кулеба попросил у Ламбрехт «честного» ответа на вопрос, когда Киеву будут поставлены обещанные зенитные самоходные установки Gepard.

    Глава украинского ведомства потребовал организовать скорейшую доставку боеприпасов для Gepard либо подтвердить, что «тема закрыта» и речь идет о концентрации на «новых проектах». Разговор был «сложным», передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что Кулеба был «действительно в ярости».

    Министр сказал Ламбрехт, что это «нехорошо», когда «нечто анонсируется, зная, что боеприпасов нет». Данные заявления в Минобороны ФРГ комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность встречи.

    Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет. 

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    Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
    		    18 мая 2022, 22:20
    Фото: Dimitris Papamitsos/Greek Prime/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.

    По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.

    В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение России к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.

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    Коментарии (52)
    Эксперт прокомментировал вывоз резервов украинской пшеницы в Европу
    		    18 мая 2022, 14:10
    Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    «Украинской власти плевать на судьбу своего народа. Для них приоритетнее требования европейских чиновников», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан, комментируя вывоз Украиной резервов пшеницы из хранилищ в порту Одессы.

    «Важно понимать, что Евросоюз – это один из ключевых кредиторов для Украины, один из важнейших поставщиков оружия и в целом – это та сила, на которую «украинская демократия» привыкла опираться», – отметил эксперт. «Учитывая, что Евросоюз продолжает оказывать финансовую помощь Украине, он может это зерно и бесплатно вывозить, в счет платежей по выплате долгов. В этом и заключается их расчет», – пояснил он.

    «Что касается самих граждан, так о них в правительстве никто не думает. Единственное, территории, которые Россия освободит – она и будет сама снабжать, обеспечивать, кормить. Там будет порядок, людям беспокоиться не о чем. То есть Москва возьмет на себя все обязательства, перезапустит экономику и введет рублевую зону», – отметил собеседник.

    «А остальные граждане, оказавшиеся на подконтрольных правительству Зеленского территориях, столкнутся с рядом проблем, в том числе продовольственного характера. Более того, у Украины ведь проблемы не только с зерном, но и со многими другими ресурсами: топливом, газом, лекарствами, выплатой зарплат», – добавил он.

    «На этом фоне окружение Зеленского беспокоит только одно: сдавшиеся боевики «Азова», их «героическая борьба», «эвакуация», и как освоить помощь, которая поступает по линии стран Запада. То, что люди могут остаться без средств существования и столкнуться с голодом – это никого не волнует», – возмутился собеседник.

    «Впрочем, на фоне того, что Украина во многом лишена доступа к портам и правительство не располагает достаточным запасом топлива, вывезти в Европу тот объем зерна, о котором мечтает руководство Евросоюза, не позволит низкая пропускная способность железных дорог. Тем не менее, вывоз зерна все равно останется болезненным вопросом для местных жителей», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Об этом сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.

    СМИ также сообщили о рекордном подорожании пшеницы на 60% за последние месяцы, в связи с чем все больше стран находятся под угрозой продовольственной безопасности. Также на Западе все чаще говорят о грядущих «пшеничных войнах».

    При этом немецкие СМИ не считают Россию виновной в росте цен на пшеницу. По мнению Die Welt, проблема заключается решении Индии запретить экспорт зерна. Власти этой страны заявили, что после рекордной жары должны обеспечить запас пшеницы для населения страны. По мнению автора публикации, эти объяснения «противоречивы». Индия занимает второе место в мире по производству пшеницы, а прошлогодний урожай в 110 млн тонн значительно превысил внутренний спрос.

    Напомним, 14 мая министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.

    17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса. 

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    Коментарии (41)
    Захарова: Украина обстреляла СИЗО со сдавшимися в плен боевиками с «Азовстали»
    		    18 мая 2022, 16:19
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Часть сдавшихся в плен на «Азовстали» украинских военных находятся в СИЗО, этот изолятор был обстрелян из реактивных систем залпового огня со стороны Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Об этом она заявила в среду на брифинге в министерстве.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

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    Коментарии (69)
    Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать
    		    19 мая 2022, 00:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.

    «Оборона Северодонецка сыпется … Очередное подразделение 115-й бригады ВСУ отказалось воевать и выполнять приказы в Северодонецке. На сей раз обращение к Зеленскому и главкому ВСУ Залужному записал взвод 3-го батальона 115-й бригады: «Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!», – говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.

    Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

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    Пленные с «Азовстали» рассказали об отношении к ним в больнице Новоазовска
    		    18 мая 2022, 17:19
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Минобороны России показало видео из больницы Новоазовска, куда были отправлены пленные украинские военные, вышедшие 16 и 17 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

    «Отношение нормальное. Меры физического и психологического воздействия на меня не оказывают. Отношение отличное. Осмотрели ногу, сказали, что все нормально», – рассказал военнопленный ВСУ Виктор Шапошников, который находится в больнице Новоазовска, сообщает РИА «Новости».

    В видео демонстрируются палаты с размещенными там по несколько человек ранеными украинскими военными.

    По данным Минобороны, за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Коментарии (25)
    Первые строители из РФ приступили к восстановлению Донецка и Луганска
    		    18 мая 2022, 19:07
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Первые строители из России приступили к восстановлению Донецка и Луганска, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Крым-24».

    «Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей», – передает его слова ТАСС.

    Вице-премьер добавил, что также мобилизуются все ресурсы, которые возможно задействовать внутри республик.

    Ранее он заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить. 

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    Коментарии (19)
    Борисов: Россия применяет на Украине лазерное оружие
    		   18 мая 2022, 15:22
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс «Задира», способный поражать цель на расстоянии до пяти километров, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире Первого канала.

    «Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]», – сказал вице-премьер, уточнив, что комплекс носит название «Задира», сообщает ТАСС.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. 

    Коментарии (33)
    Хуснуллин: Украина сможет покупать у России электричество с Запорожской АЭС
    		    18 мая 2022, 18:44
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе визита в Мелитополь.

    «Энергоэлектричество – это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать – (АЭС) будет работать на Россию», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам политика, атомная энергия – одна из самых дешевых, поэтому она абсолютно конкурентноспособная, поэтому с продажей электроэнергии проблем не будет. 

    Ранее сообщалось, что в Стамбуле состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Особое внимание уделили Запорожской АЭС. Гросси попросил «об организации технической миссии специалистов МАГАТЭ на эту атомную станцию». 

    Запорожская АЭС, которая является крупнейшей АЭС в Европе, расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Все энергоблоки однотипны – реактор ВВЭР-1000 производства «Ижорских заводов», турбина К-1000-60/1500-2 «Турбоатом» и генератор ТВВ-1000-4 объединения «Электросила».

    С энергосистемой Украины ЗАЭС связана тремя линиями электропередач 750 кВ и одной 330 кВ. Ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии.

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    Коментарии (67)
    Стало известно о сдаче в плен «говорящей головы» «Азова» Святослава Паламара
    		    19 мая 2022, 10:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Рано утром появилась информация о том, что пресс-офицер «Азовстальских сидельцев» капитан полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) около девяти вечера выбрался на позицию взвода «Люгера» ДНР.

    «Взвод «Люгера» – военные из батальона ДНР «Восток», которые в начале марта 17 дней сражались в полном окружении на окраине Мариуполя. Они заняли одну из девятиэтажек и по сути своим упорством спасли микрорайон «Восточный» от тотального разрушения. Снабжали наших бойцов по тросу, растянутому между домами с помощью квадрокоптера. Когда нацисты поняли, что «люгеров» из здания не выбить, а с боков врага поддавливают «смежники», они просто откатились на «Азовсталь». Разумеется, десятки домов в ходе боев были разрушены, но 80% домов «Восточного» уцелело. И вот к этим людям, 17 дней пившим воду из унитазных бачков и водонагревателей, вышел «азовский» пресс-секретарь Калина, который все последние недели бомбил мир роликами с призывами прийти заблокированным нацикам на помощь», пишет журналист «Комсомольской правды».

    Сообщается, что его «не расстреляли на месте», так как понимали, что Калина «мало за что отвечал». Журналист напомнил, что один из командиров «Азова», участвующий в переговорах о сдаче в плен, рассказал: «Калина ничем не командовал, людей в подчинении у него не было, просто говорил, что ему велели говорить».

    При этом официального подтверждения сдачи Калины пока нет. Предполагается, что на данный момент Калина готовится к итоговой пресс-конференции в одном из СИЗО ДНР, Ростова или Таганрога.

    Напомним, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

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    Минобороны показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777
    		    18 мая 2022, 14:24
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Российскими беспилотниками были установлены координаты огневой позиции 155-мм гаубиц М777 производства США, видео уничтожения гаубиц показали в Минобороны.

    «В районе населенного пункта Подгорное российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов и средств артиллерийской разведки были установлены координаты огневой позиции 155-мм гаубиц М777 производства США, которые используют боевики ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    В Минобороны также сообщили, что «операторами беспилотных летательных аппаратов по огневой позиции батареи американских гаубиц был нанесен ракетный удар, в результате которого получили повреждения несколько орудий».

     

    «После нанесения ударов беспилотниками, украинские боевики  предприняли попытку скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как только украинские боевики сосредоточили тягачи и орудия в лесном массиве, туда был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались», – рассказали в ведомстве.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.

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    Минобороны показало новые кадры массовой сдачи в плен боевиков «Азова»
    		    18 мая 2022, 12:13
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

    «За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска Донецкой народной республики», – сообщает Telegram-канал военного ведомства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Власти ДНР: Командиры боевиков пока не вышли с «Азовстали»
    		    18 мая 2022, 12:55
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Командиры украинских подразделений самого высокого звена пока не вышли с завода «Азовсталь», сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    «На данный момент командиров самого высокого звена нет, они не вышли [с завода «Азовсталь»]. Но это пока», – передает его слова ТАСС.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало новое видео массовой сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

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    Росгвардейцы начали осваивать захваченную военную технику ВСУ

    18 мая 2022, 11:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Росгвардия осваивает военную технику, которая была захвачена в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «В ходе специальной военной операции росгвардейцы захватили боевую технику ВСУ, которая находится в исправном состоянии и может быть использована в боевых действиях. Это танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки, стрелковое вооружение, противотанковые средства и боеприпасы к ним», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Также в ведомстве отметили, что в связи с тем, что на вооружении войск правопорядка нет самоходной артиллерии, для освоения трофейных образцов военнослужащие проходят в боевых порядках специальные курсы переобучения и переподготовки под руководством опытных офицеров-артиллеристов Росгвардии.

    Ранее Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области оружие иностранного производства.

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    В США назвали незаконной конфискацию арестованного имущества России в пользу Украины

    18 мая 2022, 17:07

    Текст: Ольга Иванова

    Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество, заявила глава Минфина Дженнет Йеллен.

    «Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», – сказала Йеллен на полях министерской встречи G7, сообщает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.

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