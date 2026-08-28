Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.6 комментариев
Пропавшими без вести в Непале числятся почти 1 тыс. человек
Почти тысяча человек пропали без вести из-за паводка в Непале
Пропавшими без вести после мощного паводка в Непале числятся почти 1 тыс. человек, более 3, 2 тыс. спасены. Соответствующие данные приводит Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.
В результате мощного удара стихии спасатели ищут сотни пострадавших, передает ТАСС. Национальное управление по снижению рисков Непала опубликовало актуальные данные о последствиях трагедии. «Пропавшими без вести числятся 977 человек», – отметило ведомство, уточнив, что среди них находятся 517 иностранных туристов, 28 полицейских и 58 военнослужащих.
К масштабной спасательной операции привлечены более 13 тыс. специалистов. По информации властей, из зоны бедствия удалось успешно эвакуировать свыше 3,2 тыс. граждан. При этом поисковые отряды уже обнаружили тела почти 469 погибших.
Разрушительная волна обрушилась на северные районы государства в среду утром. Причиной катастрофы стал сход снежно-каменной лавины неподалеку от пограничного перехода «Расувагадхи».
Ситуация осложняется отсутствием связи с некоторыми иностранцами. Российское посольство в Непале сообщило, что в зоне наводнения могут находиться восемь граждан России, местонахождение которых сейчас неизвестно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне разрушительного наводнения пропали без вести восемь граждан России.
Накануне число жертв стихии достигло 359 человек.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.