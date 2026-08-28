В России назвали регионы-лидеры по числу поступивших на бюджет

Москва, Петербург и Татарстан стали лидерами по зачислению студентов на бюджет

Tекст: Мария Иванова

По предварительным данным, наибольшее количество первокурсников приняли столичные университеты.

Как передает РИА «Новости», в Москве число поступивших превысило 67,8 тыс. человек, в Петербурге зачислили 35,7 тыс., а в Татарстане – 17 тыс. студентов.

В список лидеров по количеству бюджетников также вошли Свердловская область с показателем 14,4 тыс. человек, Ростовская область (13 тыс.) и Новосибирская область (11,7 тыс.). Высокие результаты зафиксированы в Башкортостане (11,4 тыс.), Воронежской (9,8 тыс.), Нижегородской (9,7 тыс.) и Самарской (9,4 тыс.) областях.

«Прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры продолжается», – отметили в министерстве. Окончательные итоги приемной кампании 2026 года по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября.

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