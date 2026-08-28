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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    28 августа 2026, 08:41 • Новости дня

    В России назвали регионы-лидеры по числу поступивших на бюджет

    Москва, Петербург и Татарстан стали лидерами по зачислению студентов на бюджет

    Tекст: Мария Иванова

    В российские высшие учебные заведения на бесплатные места уже зачислили более 450 тыс. абитуриентов, при этом набор студентов на ряд направлений еще идет.

    По предварительным данным, наибольшее количество первокурсников приняли столичные университеты.

    Как передает РИА «Новости», в Москве число поступивших превысило 67,8 тыс. человек, в Петербурге зачислили 35,7 тыс., а в Татарстане – 17 тыс. студентов.

    В список лидеров по количеству бюджетников также вошли Свердловская область с показателем 14,4 тыс. человек, Ростовская область (13 тыс.) и Новосибирская область (11,7 тыс.). Высокие результаты зафиксированы в Башкортостане (11,4 тыс.), Воронежской (9,8 тыс.), Нижегородской (9,7 тыс.) и Самарской (9,4 тыс.) областях.

    «Прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры продолжается», – отметили в министерстве. Окончательные итоги приемной кампании 2026 года по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году российские университеты предоставили абитуриентам более 620 тыс. бюджетных мест.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о росте средних баллов ЕГЭ у поступающих на инженерные специальности.

    Министерство науки и высшего образования назначило окончание приема на бесплатное обучение по программам бакалавриата на 29 августа.

    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

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    26 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории

    РВИО: Информацию о «Духе Анкориджа» добавят в учебники истории

    Tекст: Ольга Иванова

    В обновленные образовательные материалы для школьников добавят информацию о «духе Анкориджа» и последствиях принятых тогда решений, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    «Дух Анкориджа» будет включен и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», – приводит РИА «Новости» слова Мягкова.

    Представитель общества подчеркнул отражение в новых изданиях актуальных событий, влияющих на исторический процесс и мировую политику. Соавтором единой линейки учебников выступает помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный директор РВИО Михаил Мягков в феврале анонсировал появление информации о саммите в Анкоридже в обновленных учебниках.

    В июле российские предприниматели подали заявку на регистрацию парфюмерного товарного знака «Дух Анкориджа».

    В мае киевский суд заочно приговорил соавтора учебника Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Рособрнадзор сообщил о дате публикации демоверсий ЕГЭ

    Глава Рособрнадзора Музаев сообщил о публикации демоверсий ЕГЭ 28 августа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демоверсии ЕГЭ-2027 будут опубликованы 28 августа, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о предстоящей публикации демоверсий единого государственного экзамена на 2027 год, передает РИА «Новости».

    Документы станут доступны для ознакомления уже 28 августа.

    «Буквально в пятницу будут опубликованы демоверсии единого государственного экзамена», – сказал Музаев в ходе Всероссийского педагогического августовского совещания.

    Глава ведомства также подчеркнул, что содержание экзаменационных заданий будет полностью соответствовать школьной программе. По его словам, никаких расхождений между вопросами ЕГЭ и материалами учебников не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единого государственного экзамена в 2027 году.

    Образовательные учреждения страны обновят учебную литературу для синхронизации материалов с программами государственных экзаменов.

    Ведомство совместно с правоохранительными органами проработает вопрос ограничения продажи микронаушников из-за массовых нарушений.

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    26 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Чернышенко сообщил о нововведениях в школах в новом учебном году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом учебном году российские школы примут 18 млн учеников, для которых подготовлены новые образовательные программы и единые учебники, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Правительство России обсудило подготовку к новому учебному году на Всероссийском педагогическом совещании, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центральной темой стали нововведения 2026/27 учебного года. К трансляции мероприятия присоединились около 50 тыс. человек со всей страны.

    «В новом учебном году более 38 тысяч школ открывают свои двери для 18 миллионов ребят. Порядка четырех миллионов студентов пойдут на занятия в 3 200 колледжей. В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы», – заявил Чернышенко.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переходе на единую линейку учебников по истории и обществознанию. Также вводится курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для школьников 5-11-х классов. Кроме того, начнется тестирование системы оценки поведения учеников с возможными оценками: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

    В школах законодательно закреплено право удалять с уроков нарушителей дисциплины и введен запрет на использование мобильных телефонов. Для учителей разработано специальное мобильное приложение, позволяющее безопасно вести электронный журнал и вносить оценки прямо во время занятий.

    Напомним, Минпросвещения протестирует новую систему оценки поведения учеников в десяти школах каждого региона.

    Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал сохранение текущего уровня сложности Единого государственного экзамена.

    Со второй четверти учебного года во всех образовательных учреждениях введут курс по искусственному интеллекту.

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    26 августа 2026, 17:06 • Новости дня
    Анонсировано издание в России нового учебника по истории Украины

    РВИО: В России создадут новый учебник по истории Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России идет работа над созданием нового учебного пособия по истории Украины, в котором особое внимание уделят единству древнерусского народа, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    Мягков рассказал о работе над учебником в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости»

    «Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации», – заявил историк.

    По словам представителя РВИО, издание будет отличаться правдивостью. В пособии планируется подробно осветить ключевые исторические моменты, в том числе касающиеся единства древнерусского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд заочно приговорил Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы за создание школьного учебника.

    Помощник президента России объяснил этот вердикт страхом Киева перед исторической правдой.

    Ранее научный директор РВИО Михаил Мягков анонсировал появление в обновленных пособиях информации о ключевых событиях спецоперации.

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    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Эксперты рассказали о способах получения денег на школьную форму

    Экономист Балынин: Выплата на школьную форму в Москве превысила 14 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские многодетные семьи могут воспользоваться региональными выплатами или электронными сертификатами для приобретения школьной одежды и спортивной формы, суммы которых различаются по субъектам, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

    Многодетные семьи в России имеют право на получение региональных выплат или электронных сертификатов для покупки школьной и спортивной формы, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин изданию Газета.Ru.

    Размер финансовой помощи и порядок ее оформления варьируются в зависимости от субъекта страны.

    «Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 827 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от шести до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление. В Ямало-Ненецком автономном округе действует электронный сертификат школьника номиналом 16 965 рублей. Его получают многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Деньги зачисляют на карту «Мир», подключенную к программе «Морошка», и разрешают потратить на одежду, обувь, спортивную форму и канцтовары в магазинах-партнерах и специальном разделе маркетплейса», – отметил Балынин.

    Эксперт уточнил, что в Новосибирской области многодетным семьям выделяют по четыре тыс. рублей на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом в некоторых регионах вместо денежных средств предусмотрены готовые наборы.

    Например, в Подмосковье такие комплекты выдают первоклассникам из семей, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Экономист рекомендовал родителям узнавать о доступных мерах поддержки в местных органах соцзащиты, многофункциональных центрах или через портал госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем году подготовка к учебному процессу обойдется родителям в среднем от 17 до 19 тыс. рублей.

    В Общественной палате России предложили ввести единовременную выплату к 1 сентября для всех семей со школьниками. При этом разовой федеральной финансовой помощи к началу учебного года в 2026 году не предусмотрено.

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    26 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Учителям и школьникам представили цифровое дополнение к новым учебникам истории

    Российское военно-историческое общество представило обновленную версию раздела «Учителю и ученику», размещенного на портале История.РФ. На площадке собраны дополнительные материалы к единой государственной линейке учебников по истории и обществознанию.

    Ресурс содержит свыше 40 тыс. материалов, которые распределены по темам и параграфам школьных учебников. В частности, пользователям доступны текстовые публикации, видеолекции, аудиоматериалы, тестовые задания и презентации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «С этого учебного года школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников с пятого по 11 класс», – рассказал ответственный секретарь проекта Владислав Кононов. Он добавил, что курс обществознания сокращен до трех лет и теперь будет преподаваться исключительно старшеклассникам. Переход на новые пособия займет два года. Уже в этом учебном году в школах появятся книги под редакцией Дмитрия Медведева для девятых и десятых классов, а издание для выпускников выпустят к осени 2027 года.

    Платформа предлагает аудиолекции, интерактивные тесты и презентации по каждому параграфу. В дальнейшем образовательные возможности планируется расширить за счет мобильного приложения «Учебник истории».

    Вскоре разработчики также планируют запустить специальное мобильное приложение и умного помощника «Нестор». Искусственный интеллект будет обучен на материалах всей линейки учебников. Он поможет преподавателям актуализировать подачу тем, а детям – искать нужные даты и готовить доклады.

    Еще одним направлением работы стало расширение доступа школьников к историческим источникам. Руководитель Сообщества онлайн-преподавателей по истории и обществознанию Кирилл Станишевский заявил, что открытая база источников и доступ к архивным документам могут помочь учащимся лучше ориентироваться в исторической информации и противостоять лжи в интернете. «Только донося до школьников важнейшие исторические факты мы сможем дать отпор тому огромному количеству фейков, которые каждый год формируются в интернет-пространстве», – подчеркнул Станишевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует новые учебники по обществознанию. Минпросвещения утвердило новые нормы изучения этого предмета в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал масштабную программу переподготовки преподавателей истории.

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    25 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Кравцов: Непопадание в профильный класс позволяет учиться в универсальном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Образовательные учреждения могут устраивать вступительные экзамены исключительно для приема учеников на программы с углубленным изучением определенных дисциплин, не попавший в такой класс школьник может пройти в универсальный класс, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «Образовательные организации вправе реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления на такие программы», – заявил глава ведомства ТАСС.

    Он добавил, что успешная сдача экзаменов гарантирует ребенку зачисление. Если подросток не справился с тестированием, руководство учреждения не имеет права отказать ему в получении знаний. Такой ученик должен продолжить занятия в обычном универсальном классе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении школьника в десятый класс из-за отсутствия общеобразовательной программы.

    Летом ведомство подготовило обновленный стандарт обучения для старшеклассников с внедрением прикладных программ по точным наукам.

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    26 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    В итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников внесли изменения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модель итогового собеседования по русскому языку для учеников девятых классов изменится, сообщили в Рособрнадзоре.

    Количество заданий уменьшится с четырех до трех, передает ТАСС. Подробный пересказ заменят беседой по прочитанному материалу.

    «Изменения внесены в итоговое собеседование по русскому языку. Новая модель заданий итогового собеседования успешно прошла апробацию в субъектах РФ весной 2026 года», – заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Формы выборочного пересказа сохранятся в новом задании с вопросами. Диалог на жизненные темы уберут, вместо него появится беседа. Количество вопросов для диалога вырастет с трех до пяти.

    В ОГЭ по истории в 2027 году исключат одно задание повышенной сложности. Общее число заданий снизится с 24 до 23, максимальный балл упадет с 37 до 35. В обществознании количество вопросов сократят до 20, а балл – до 32.

    Федеральный институт педагогических измерений сохранил без изменений задания ОГЭ по восьми предметам. В их числе биология, география, иностранные языки, литература, информатика, математика, физика и химия.

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников с 2028 года.

    Основной период сдачи ОГЭ в текущем году прошел со 2 июня по 6 июля.

    Отечественные школы постепенно внедрят стандартизированную учебную литературу по всем дисциплинам.

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    27 августа 2026, 07:08 • Новости дня
    Суд отменил школьнице штраф за шпаргалки на экзамене

    Суд в Вологодской области аннулировал штраф за выпавшие из паспорта шпаргалки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Вологодской области отменил штраф ученице, которую заподозрили в использовании шпаргалки на ЕГЭ, говорится в судебных материалах.

    Инцидент произошел в июле, когда поведение 18-летней девушки вызвало подозрения у организаторов тестирования. Из ее паспорта выпали бумажные листы, после чего работу аннулировали, а ученицу оштрафовали на три тысячи рублей, передает РИА «Новости». Прокуратура опротестовала данное решение. Выяснилось, что перед началом тестирования с участницей не проводился обязательный инструктаж. Кроме того, отсутствовали доказательства наличия в выпавших записках информации, необходимой для сдачи предмета. Влияние этих материалов на полноту работы также не устанавливалось. В результате производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об удалении 917 школьников с ЕГЭ из-за использования шпаргалок и телефонов.

    Мать дагестанского выпускника через суд добилась отмены решения об аннулировании результатов экзамена по обществознанию.

    Суд в Кабардино-Балкарии признал незаконными действия комиссии по отмене баллов из-за подозрительного черновика.

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    27 августа 2026, 02:33 • Новости дня
    Кравцов сообщил о разработке единых учебников по естественным наукам

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России готовит единые учебники по всем предметам, включая естественно-научные дисциплины, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения России готовит новые учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. Книги будут учитывать современные достижения науки и техники и окажутся взаимоувязаны между собой, сообщил Кравцов в интервью РИА «Новости».

    Министерство завершает внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9 классов, а школы получат новые пособия по обществознанию для 9–10 классов. Кравцов назвал переход на единые учебники важным шагом к укреплению общего образовательного пространства страны.

    «Хочу подчеркнуть, что ребенок спокойно переходит из школы в школу, не теряя в программе, даже если семья переезжает», – заключил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения обновило перечень школьных учебников, включив в него новые издания по истории воссоединенных регионов.

    Кравцов сообщил президенту Владимиру Путину о завершении перехода на единые учебники по основным предметам к 2028 году.

    Академия наук совместно с министерством также согласовала план создания единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии со стартом в 2027 году.

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    27 августа 2026, 07:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников

    Кравцов сообщил о введении дополнительных каникул для первоклассников в феврале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первоклассникам в течение нового 2026/2027 учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля, чтобы школьники не переутомлялись и сохраняли активность, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов сообщил о дополнительных днях отдыха для учащихся первых классов, передает РИА «Новости». По словам министра, данная мера направлена на поддержание активности и предотвращение переутомления самых младших школьников.

    «По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года», – заявил руководитель ведомства.

    Образовательные учреждения сохраняют за собой право самостоятельно корректировать точные даты отдыха. Главной целью министерства остается создание равных условий для всех школьников вне зависимости от региона проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения запланировало дополнительную неделю отдыха для первоклассников в середине третьей четверти.

    Пресс-служба ведомства установила продолжительность нового учебного года с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года.

    Ранее министерство исключило домашние задания из учебного плана для учеников первых классов.

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    26 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Названы сроки перехода на новую систему высшего образования

    Минобрнауки: Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, сообщили в Минобрнауки России.

    В Минобрнауки сообщили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, передает РИА «Новости».

    Эксперимент по обновлению стандартов обучения запустили три года назад. Сейчас в пилотном проекте принимают участие 17 российских вузов. Студенты получают базовое образование длительностью от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года.

    Специализированная ступень подготовки полностью приравнена к классической магистратуре. Выпускники таких программ уже третий год успешно выходят на отечественный рынок труда с дипломами нового образца.

    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о завершении внедрения новой модели высшего образования к 2030 году.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.


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    26 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    Кравцов: Оценка поведения появится в десяти школах каждого региона

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 сентября десять учебных заведений в каждом регионе страны начнут тестировать новую систему выставления отметок за поведение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Апробация инновационного подхода к контролю дисциплины учеников стартует в начале учебного года, передает ТАСС.

    Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал данное нововведение в ходе Всероссийского педагогического совещания.

    «Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано десять школ в каждом регионе, где эта система будет введена», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.

    Ведомство отменило выставление таких отметок для первоклассников.

    Новая мера не повлияет на допуск учащихся к итоговым экзаменам.

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    26 августа 2026, 09:34 • Новости дня
    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России

    Tекст: Вера Басилая

    Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры абитуриенты и студенты смогут беспрепятственно по ним доучиться, сообщили в Министерстве образования.

    Изменения в системе образования не затронут нынешних студентов, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что выданные документы не потеряют своей актуальности.

    «Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно по ним доучиться», – рассказали в министерстве. Там также уточнили, что квалификации бакалавра и магистра останутся легитимными и в будущем.

    Пилотный проект по переходу на обновленную образовательную модель стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов. В рамках эксперимента учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года. Выпускники с дипломами нового образца выходят на рынок труда уже третий год.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Минобрнауки России сообщило о массовом запуске новой системы высшего образования в 2027–2028 учебном году с поэтапным получением базового и специализированного образования и выделением аспирантуры в самостоятельную ступень.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.

    В начале года депутаты Госдумы анонсировали отмену привычных форматов бакалавриата и магистратуры с сентября.

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    Россия освоила все основные виды промышленных роботов

    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради фотографий

    На фоне того, что российские войска прорвали первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, Владимир Зеленский объявил об укреплении его обороны двумя обновленными подразделениями под руководством самых одиозных неонацистов Украины. Но даже в этом случае наврал. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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