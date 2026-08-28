Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
В России назвали регионы-лидеры по числу поступивших на бюджет
Москва, Петербург и Татарстан стали лидерами по зачислению студентов на бюджет
В российские высшие учебные заведения на бесплатные места уже зачислили более 450 тыс. абитуриентов, при этом набор студентов на ряд направлений еще идет.
По предварительным данным, наибольшее количество первокурсников приняли столичные университеты.
Как передает РИА «Новости», в Москве число поступивших превысило 67,8 тыс. человек, в Петербурге зачислили 35,7 тыс., а в Татарстане – 17 тыс. студентов.
В список лидеров по количеству бюджетников также вошли Свердловская область с показателем 14,4 тыс. человек, Ростовская область (13 тыс.) и Новосибирская область (11,7 тыс.). Высокие результаты зафиксированы в Башкортостане (11,4 тыс.), Воронежской (9,8 тыс.), Нижегородской (9,7 тыс.) и Самарской (9,4 тыс.) областях.
«Прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры продолжается», – отметили в министерстве. Окончательные итоги приемной кампании 2026 года по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году российские университеты предоставили абитуриентам более 620 тыс. бюджетных мест.
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