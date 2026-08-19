Чернышенко сообщил о росте проходных баллов ЕГЭ будущих инженеров

Чернышенко заявил о росте баллов ЕГЭ на 3,5 у поступающих на инженеров

Tекст: Ольга Иванова

Средние результаты экзаменов абитуриентов, поступивших на математические и естественно-научные факультеты, предварительно увеличились на 3,5 балла по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

Документы в российские высшие учебные заведения подали около 1,2 млн человек.

«Мы видим, все больше абитуриентов интересуется естественно-научными, математическими и инженерными направлениями. Их важность отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин. По предварительным данным, средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места на очную форму на такие направления вырос на 3,5 балла по сравнению с прошлым годом», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Политик добавил, что в текущем году почти 36% школьников отдали предпочтение профильным предметам при сдаче государственных экзаменов. Кроме того, подавляющее большинство заявлений было направлено дистанционно.

Через сервис «Поступление в вуз онлайн» поступило 94% обращений от будущих студентов, что превышает прошлогодние показатели на 21%. Прием на бюджетные места бакалавриата и специалитета уже завершен, однако набор в магистратуру и аспирантуру будет продолжаться до сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские университеты подготовили для абитуриентов более 620 тыс. бюджетных мест.

Приемная кампания в высшие учебные заведения страны стартовала 20 июня.

Рособрнадзор зафиксировал рост средних баллов Единого государственного экзамена по ряду предметов.