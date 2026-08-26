Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Кравцов: Оценка поведения появится в десяти школах каждого региона
С 1 сентября десять учебных заведений в каждом регионе страны начнут тестировать новую систему выставления отметок за поведение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Апробация инновационного подхода к контролю дисциплины учеников стартует в начале учебного года, передает ТАСС.
Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал данное нововведение в ходе Всероссийского педагогического совещания.
«Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано десять школ в каждом регионе, где эта система будет введена», – сказал глава ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.
Ведомство отменило выставление таких отметок для первоклассников.
Новая мера не повлияет на допуск учащихся к итоговым экзаменам.