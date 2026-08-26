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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    24 комментария
    26 августа 2026, 10:43 • Новости дня

    Кравцов: Оценка поведения появится в десяти школах каждого региона

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 сентября десять учебных заведений в каждом регионе страны начнут тестировать новую систему выставления отметок за поведение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Апробация инновационного подхода к контролю дисциплины учеников стартует в начале учебного года, передает ТАСС.

    Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал данное нововведение в ходе Всероссийского педагогического совещания.

    «Посоветовавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано десять школ в каждом регионе, где эта система будет введена», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников.

    Ведомство отменило выставление таких отметок для первоклассников.

    Новая мера не повлияет на допуск учащихся к итоговым экзаменам.

    24 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» откроют 12 новых школ для талантливых детей

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках Народной программы «Единой России» во всех федеральных округах появятся 12 новых школ для одаренных детей с поступлением на конкурсной основе, сообщил Герой России член высшего совета партии Владислав Головин.

    По словам Головина, во всех федеральных округах планируется запустить 12 новых школ для одаренных детей в рамках реализации обновленной Народной программы «Единой России», обучение будет доступно на конкурсной основе для школьников из разных регионов, передает ТАСС.

    «Особое внимание уделяется обеспечению доступности дополнительного образования для всех школьников страны», – рассказал член высшего совета партии Владислав Головин.

    Политик добавил, что молодежная политика будет строиться на принципе «бесшовного перехода» от учебы к работе. Для этого модернизируют систему образования и создадут современные центры, где теорию можно будет совмещать с практикой.

    Программа также включает развитие наставничества, поддержку начинающих специалистов, создание инфраструктуры для спорта и творчества, а также развитие волонтерства и молодежного предпринимательства. Отдельное внимание уделено школьным театрам, олимпиадному движению, студенческим клубам и бесплатным спортивным секциям.

    Президент России Владимир Путин поручил создать 12 передовых школ во всех федеральных округах.

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    24 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд (ВС) России признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10-й класс из-за того, что образовательное учреждение предлагает только профильное обучение.

    ВС разъяснил, что правила отбора в профильные классы не могут лишать детей конституционного права на получение среднего общего образования, передает ТАСС.

    Жительница Свердловской области обратилась в суд после того, как ее сына, успешно сдавшего государственную итоговую аттестацию, не приняли в 10-й класс. Администрация школы объяснила отказ тем, что в старших классах предусмотрено только профильное обучение. Мать подала заявление на зачисление в общеобразовательный класс.

    Суды трех инстанций ранее поддержали школу, признав действия администрации законными. Однако Верховный суд отменил эти решения. Коллегия по административным делам указала, что в России обязательным является не только основное общее образование, но и среднее общее образование, охватывающее 10-й и 11-й классы.

    Суд подчеркнул, что правила индивидуального отбора в профильные классы не должны препятствовать реализации конституционного права детей на образование. Наличие в школе исключительно профильных направлений не может служить основанием для отказа ученику в продолжении обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский омбудсмен Мария Львова-Белова назвала незаконными отказы школ в приеме девятиклассников в десятый класс.

    Министерство просвещения объяснило подобные решения образовательных учреждений отсутствием свободных мест.

    Партия «Единая Россия» инициировала проверки устанавливающих барьеры для учеников школ.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    24 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Минпросвещения заменило привычные школьные звонки на популярные мелодии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С 1 сентября вместо звонков в школах зазвучат популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    В новом учебном году российские школы изменят формат звуковых сигналов, передает РИА «Новости». В пресс-службе ведомства уточнили, что на смену привычным оповещениям придет музыка.

    «Министерство просвещения Российской Федерации с 1 сентября продолжает масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения России включило песни Шамана, Майданова и Газманова в перечень композиций для уроков музыки в школах.

    Министерство просвещения работает над созданием списка музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в школах.

    С первого сентября 2026 года детские сады начнут работать по обновленным методикам в части музыкальных занятий и используемых в них песен.

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    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

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    24 августа 2026, 03:45 • Новости дня
    Кравцов сообщил о правилах проведения школьных линеек

    Кравцов сообщил о начале учебного года с поднятия флага

    Tекст: Катерина Туманова

    Учебный год в школах откроется поднятием флага и исполнением гимна, за которыми последуют патриотические уроки, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    «Разработаны и направлены в регионы рекомендации, как провести День знаний. Утро в каждой школе начнется традиционно, ребята вынесут и поднимут Государственный флаг, исполнят Государственный гимн. А после торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие из цикла «Разговоры о важном», – сказал он РИА «Новости».

    Основными темами патриотических уроков станут укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и единение народов страны.

    Кравцов отметил, что 1 сентября должно стать настоящим праздником, объединяющим историю, культуру и общее будущее.

    Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. По словам министра, образовательные учреждения обязаны детально проработать комплекс защитных мер для обеспечения спокойствия школьников и педагогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов рассказал о переходе пятиклассников на новый учебный план. Российские школы получили право устанавливать требования к форме учеников. Минпросвещения заявило о введении уроков по нейросетям в школах.

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    25 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Минпросвещения запретило менять порядок изучения тем по истории

    Минпросвещения запретило менять порядок тем по истории

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школы обязаны изучать темы по истории в пределах предложенного порядка, сообщили в Минпросвещения.

    Учителя больше не смогут менять последовательность изучения тем по истории  по своему усмотрению.

    «Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса», – передает РИА «Новости» выдержку из официального письма ведомства.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал увеличение количества часов, отведенных на изучение истории в школах. В образовательных учреждениях действует единая программа, регламентирующая время, выделяемое на освоение предмета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский назвал главную функцию истории и рассказал об изучении предмета «История нашего края» в школах. Минпросвещения  утвердило новый перечень школьных учебников с историей Донбасса. Также ведомство утвердило учебники по истории 32 регионов России.

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    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Эксперты рассказали о способах получения денег на школьную форму

    Экономист Балынин: Выплата на школьную форму в Москве превысила 14 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские многодетные семьи могут воспользоваться региональными выплатами или электронными сертификатами для приобретения школьной одежды и спортивной формы, суммы которых различаются по субъектам, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

    Многодетные семьи в России имеют право на получение региональных выплат или электронных сертификатов для покупки школьной и спортивной формы, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин изданию Газета.Ru.

    Размер финансовой помощи и порядок ее оформления варьируются в зависимости от субъекта страны.

    «Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 827 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от шести до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление. В Ямало-Ненецком автономном округе действует электронный сертификат школьника номиналом 16 965 рублей. Его получают многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Деньги зачисляют на карту «Мир», подключенную к программе «Морошка», и разрешают потратить на одежду, обувь, спортивную форму и канцтовары в магазинах-партнерах и специальном разделе маркетплейса», – отметил Балынин.

    Эксперт уточнил, что в Новосибирской области многодетным семьям выделяют по четыре тыс. рублей на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом в некоторых регионах вместо денежных средств предусмотрены готовые наборы.

    Например, в Подмосковье такие комплекты выдают первоклассникам из семей, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Экономист рекомендовал родителям узнавать о доступных мерах поддержки в местных органах соцзащиты, многофункциональных центрах или через портал госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем году подготовка к учебному процессу обойдется родителям в среднем от 17 до 19 тыс. рублей.

    В Общественной палате России предложили ввести единовременную выплату к 1 сентября для всех семей со школьниками. При этом разовой федеральной финансовой помощи к началу учебного года в 2026 году не предусмотрено.

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    24 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    Педагог назвал главные ошибки родителей перед 1 сентября

    Психолог Ахмадуллин рассказал об ошибках родителей перед 1 сентября

    Tекст: Вера Басилая

    Сборы за пять минут до выхода из дома, «страшилки» о школе и сравнения с одноклассниками способны превратить первый учебный день в серьезный стресс для ребенка, рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

    По словам Ахмадуллина, спешка, завышенные ожидания и излишний контроль со стороны взрослых способны превратить начало учебного года в источник стресса для школьников, передает «Газета.Ru».

    Одна из главных ошибок – сборы в последний момент, когда поиск формы или рюкзака происходит за пять минут до выхода, подчеркнул психолог.

    «Для школьника 1 сентября и без того связано с большим количеством новых впечатлений. Необязательно в этот же день объяснять ему правила «взрослой жизни». Пусть сначала проживет событие как праздник», – заявил Ахмадуллин.

    Психолог также предостерег от запугивания детей фразами о серьезности учебы и сравнения их с одноклассниками, особенно в присутствии посторонних.

    Фразы вроде «Теперь ты школьник, никаких игрушек», «Учеба – это твоя работа» или «С этого дня нужно быть серьезнее» способны быстро испортить настроение.

    Кроме того, не следует превращать праздник в утомительную фотосессию с множеством дублей, забывая о комфорте самого ребенка.

    После возвращения домой Ахмадуллин советует не расспрашивать сразу об оценках и домашнем задании. Гораздо важнее уделить 15 минут разговору о впечатлениях и самочувствии ученика, чтобы показать искренний интерес к его эмоциям, а не только к успеваемости.

    Психологи назвали начало подготовки к учебе в последний день лета самой частой ошибкой родителей.

    Эксперты Минфина посоветовали заранее планировать бюджет для покупки школьных принадлежностей.

    В Роскачестве напомнили о законном праве россиян на официальный отгул в День знаний.

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    25 августа 2026, 04:38 • Новости дня
    Минтранс сообщил об обязательном курсе по беспилотникам в ряде вузов

    Минтранс сообщил об обязательном курсе по БПЛА в ряде вузов

    Tекст: Катерина Туманова

    С сентября изучение курса беспилотных систем станет обязательным для студентов всех транспортных вузов страны, сообщили в Минтрансе.

    Студенты 19 транспортных вузов России с 1 сентября начнут изучать единый курс по беспилотным системам, передает ТАСС.

    «По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся», – подчеркнули в ведомстве.

    На базе Российского университета транспорта создаются новые образовательные программы. Они охватят передовые направления, включая искусственный интеллект, цифровые технологии и интеллектуальные транспортные системы. В дальнейшем эти наработки внедрят во всех отраслевых учебных заведениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Фальков сообщил о возможности у  студентов учиться проектировать беспилотные автомобили. Премьер Мишустин  анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике. Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА.

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    25 августа 2026, 04:24 • Новости дня
    Кравцов заявил об обновлении школьной программы для средних классов

    Кравцов заявил об обновлении программы для средних классов

    Tекст: Катерина Туманова

    Учащиеся с пятого по девятый класс получат обновленные программы, которые закрепят связь между дисциплинами и конкретные результаты освоения базовых предметов, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Министерство начало подготовку проекта обновленного образовательного стандарта для школьников средних классов, который укажет необходимые знания детей и выстроит межпредметные связи.

    «К разработке проекта обновленного ФГОС основного общего образования мы уже приступили и планируем вести эту работу по аналогии с подходом, использованным при создании ФГОС средней школы», – приводит слова Кравцова РИА «Новости».

    Министр пояснил, что главная задача заключается в определении предметных результатов и обеспечении согласованности всех вносимых изменений. При создании стандарта обязательно учтут комплексный план повышения качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.

    Ожидается, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники также перейдут на обучение по новому образовательному формату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов рассказал о переходе пятиклассников на новый учебный план и о правилах проведения школьных линеек 1 сентября. Минпросвещения заявило о введении уроков по нейросетям в школах.


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    25 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Кравцов: Непопадание в профильный класс позволяет учиться в универсальном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Образовательные учреждения могут устраивать вступительные экзамены исключительно для приема учеников на программы с углубленным изучением определенных дисциплин, не попавший в такой класс школьник может пройти в универсальный класс, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «Образовательные организации вправе реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления на такие программы», – заявил глава ведомства ТАСС.

    Он добавил, что успешная сдача экзаменов гарантирует ребенку зачисление. Если подросток не справился с тестированием, руководство учреждения не имеет права отказать ему в получении знаний. Такой ученик должен продолжить занятия в обычном универсальном классе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении школьника в десятый класс из-за отсутствия общеобразовательной программы.

    Летом ведомство подготовило обновленный стандарт обучения для старшеклассников с внедрением прикладных программ по точным наукам.

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    24 августа 2026, 03:33 • Новости дня
    Психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе

    Первоклассников надо заранее обучить поведению в школе

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрослым следует заблаговременно обсудить с первоклассниками новый этап жизни, уделив особое внимание развитию самостоятельности и базовым навыкам ухода за вещами, призвал руководитель центра психологической поддержки Кемеровского государственного медицинского университета Семен Юдин.

    «Делайте акцент на возможностях, которые открывает обучение. Не забудьте заранее сами ознакомиться с правилами поведения в школе (их можно найти на официальном сайте учебного заведения) и спокойно обсудить их с ребенком», – сказал психолог РИА «Новости».

    Специалист добавил, что будущему школьнику необходимо прививать чувство времени и привычку поддерживать порядок. Полезным шагом станет совместный выбор канцелярских принадлежностей, который позволит дать первокласснику больше самостоятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников. Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году. Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников.

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    26 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Названы сроки перехода на новую систему высшего образования

    Минобрнауки: Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с 2027 года, сообщили в Минобрнауки России.

    В Минобрнауки сообщили, что полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, передает РИА «Новости».

    Эксперимент по обновлению стандартов обучения запустили три года назад. Сейчас в пилотном проекте принимают участие 17 российских вузов. Студенты получают базовое образование длительностью от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года.

    Специализированная ступень подготовки полностью приравнена к классической магистратуре. Выпускники таких программ уже третий год успешно выходят на отечественный рынок труда с дипломами нового образца.

    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о завершении внедрения новой модели высшего образования к 2030 году.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.


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    26 августа 2026, 09:34 • Новости дня
    Минобрнауки заявило о сохранении дипломов бакалавров и магистров в России

    Tекст: Вера Басилая

    Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры абитуриенты и студенты смогут беспрепятственно по ним доучиться, сообщили в Министерстве образования.

    Изменения в системе образования не затронут нынешних студентов, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что выданные документы не потеряют своей актуальности.

    «Поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно по ним доучиться», – рассказали в министерстве. Там также уточнили, что квалификации бакалавра и магистра останутся легитимными и в будущем.

    Пилотный проект по переходу на обновленную образовательную модель стартовал в 2023 году и охватывает 17 университетов. В рамках эксперимента учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а также специализированное, занимающее один или два года. Выпускники с дипломами нового образца выходят на рынок труда уже третий год.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Минобрнауки России сообщило о массовом запуске новой системы высшего образования в 2027–2028 учебном году с поэтапным получением базового и специализированного образования и выделением аспирантуры в самостоятельную ступень.

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах.

    В начале года депутаты Госдумы анонсировали отмену привычных форматов бакалавриата и магистратуры с сентября.

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    26 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Рособрнадзор сообщил о дате публикации демоверсий ЕГЭ

    Глава Рособрнадзора Музаев сообщил о публикации демоверсий ЕГЭ 28 августа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демоверсии ЕГЭ-2027 будут опубликованы 28 августа, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о предстоящей публикации демоверсий единого государственного экзамена на 2027 год, передает РИА «Новости».

    Документы станут доступны для ознакомления уже 28 августа.

    «Буквально в пятницу будут опубликованы демоверсии единого государственного экзамена», – сказал Музаев в ходе Всероссийского педагогического августовского совещания.

    Глава ведомства также подчеркнул, что содержание экзаменационных заданий будет полностью соответствовать школьной программе. По его словам, никаких расхождений между вопросами ЕГЭ и материалами учебников не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил возможность отмены единого государственного экзамена в 2027 году.

    Образовательные учреждения страны обновят учебную литературу для синхронизации материалов с программами государственных экзаменов.

    Ведомство совместно с правоохранительными органами проработает вопрос ограничения продажи микронаушников из-за массовых нарушений.

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    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Русский город Одесса перестает работать на ВСУ

    Систематические удары России по портовой инфраструктуре в Одесской области в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор. Проседание экспорта от потенциала составило около 65%, а прямые убытки украинского АПК в этом году могут достигнуть трех млрд долларов. Как говорят эксперты, лишение выхода к Черному морю имеет огромное значение с точки зрения пресечения каналов снабжения ВСУ, потому что Одесса теряет статус тылового донора. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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