Российские школы получили право устанавливать требования к форме учеников

Школы получили право устанавливать требования к форме учеников

Tекст: Катерина Туманова

«ГОСТ«Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования» задает технические и стилистические ориентиры, но не заменяет локальный акт школы», – сказала она РИА «Новости».

По словам Адамовской, учебные заведения самостоятельно определяют цвет, комплектность и допустимые аксессуары одежды. Она порекомендовала родителям внимательно изучать маркировку изделий перед покупкой. На этикетке обязательно должны присутствовать данные производителя, состав ткани и правила ухода за вещью.

Эксперт посоветовала отдавать предпочтение практичным материалам, которые можно стирать при температуре 30-40 градусов и легко гладить.

Гарантией безопасности формы служит сертификат соответствия, который продавец обязан предоставить по требованию покупателя. Выбор качественной одежды из натуральных тканей обеспечивает комфорт и бережет здоровье школьников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Кравцов в апреле заявил, что Россия отказалась от введения единой школьной формы. Минпромторг заявил, что российские фабрики обеспечили страну школьной формой. Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников.