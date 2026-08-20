Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Российские школы получили право устанавливать требования к форме учеников
Школы получили право устанавливать требования к форме учеников
Российские школы могут локально утверждать стандарты одежды для учащихся с обязательным соблюдением принципов удобства, эстетичности и светского характера, сообщила эксперт Минпросвещения, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.
«ГОСТ«Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования» задает технические и стилистические ориентиры, но не заменяет локальный акт школы», – сказала она РИА «Новости».
По словам Адамовской, учебные заведения самостоятельно определяют цвет, комплектность и допустимые аксессуары одежды. Она порекомендовала родителям внимательно изучать маркировку изделий перед покупкой. На этикетке обязательно должны присутствовать данные производителя, состав ткани и правила ухода за вещью.
Эксперт посоветовала отдавать предпочтение практичным материалам, которые можно стирать при температуре 30-40 градусов и легко гладить.
Гарантией безопасности формы служит сертификат соответствия, который продавец обязан предоставить по требованию покупателя. Выбор качественной одежды из натуральных тканей обеспечивает комфорт и бережет здоровье школьников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Кравцов в апреле заявил, что Россия отказалась от введения единой школьной формы. Минпромторг заявил, что российские фабрики обеспечили страну школьной формой. Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников.