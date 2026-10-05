Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.7 комментариев
Острая нехватка солдат заставила украинскую армию имитировать успехи
Нехватка бойцов вынудила ВСУ имитировать тактические успехи ради спонсоров
Военный эксперт Андрей Марочко объяснил активизацию точечных операций украинских сил попытками продемонстрировать западным кураторам хоть какие-то успехи на фоне серьезных проблем на фронте.
Атаки противника связаны с острой нехваткой личного состава и логистическими трудностями, передает ТАСС.
Анализ данных российского военного ведомства подтверждает провал попыток украинского командования стабилизировать линию соприкосновения.
«Попытки украинского командования стабилизировать ситуацию к желаемым результатам не привели. Дефицит личного состава и проблемы с логистикой вынудили вооруженные формирования Украины проводить точечные операции для демонстрации западным спонсорам хоть каких-либо тактических успехов», – подчеркнул эксперт.
Специалист добавил, что темпы продвижения российских подразделений заметно возросли на большинстве участков фронта. При этом оперативно-тактическая обстановка для противника продолжает стремительно ухудшаться. Подобные демонстративные действия боевиков фиксируются преимущественно на краснолиманском и гуляйпольском направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих.
Провал контрнаступления в районе Красного Лимана привел к утрате боеспособных подразделений противника.
Для отвлечения внимания от поражений на фронте боевики нарастили удары западными крылатыми ракетами.