Сотрудники Еврокомиссии массово запросились за границу из-за сокращения бюджета

Politico: Сотрудники ЕК массово запросились за границу из-за урезания бюджета

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Еврокомиссии массово претендуют на высокие посты в зарубежных дипломатических миссиях Евросоюза, возникший внутри институтов ажиотаж сравнивают с золотой лихорадкой, пишет Politico.

Среди кандидатов числятся высокопоставленные национальные дипломаты и европейские чиновники вплоть до уровня генеральных директоров. В 2027 году в глобальной сети представительств ЕС освободятся около 30 руководящих должностей, в том числе посты при ООН в Нью-Йорке, ОЭСР в Париже, а также в Пекине и Саудовской Аравии, отмечает РИА «Новости».

Зарубежные назначения привлекают чиновников сохранением высокого дохода, предоставлением жилья и персонала. При этом в самой Еврокомиссии сотрудникам ранее предложили проработать сценарии сокращения бюджета на развитие вплоть до 40%.

Кроме того, интерес к дипломатическим должностям подогревается недовольством высокоцентрализованной системой управления в ЕК и разногласиями между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Европейской внешнеполитической службы Каей Каллас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу психиатр выявил массовую травлю сотрудников Еврокомиссии на работе.

В прошлом месяце СМИ узнали о планах Брюсселя раздробить дипломатическую службу Каллас.

В апреле Еврокомиссия заявила о намерении увеличить военный бюджет объединения в десять раз.