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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    5 октября 2026, 08:46 • Новости дня

    Сотрудники Еврокомиссии массово запросились за границу из-за сокращения бюджета

    Politico: Сотрудники ЕК массово запросились за границу из-за урезания бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне перспектив жесткой экономии средств и недовольства условиями труда чиновники Еврокомиссии начали активно подавать заявки на должности в дипломатических представительствах за рубежом.

    Сотрудники Еврокомиссии массово претендуют на высокие посты в зарубежных дипломатических миссиях Евросоюза, возникший внутри институтов ажиотаж сравнивают с золотой лихорадкой, пишет Politico.

    Среди кандидатов числятся высокопоставленные национальные дипломаты и европейские чиновники вплоть до уровня генеральных директоров. В 2027 году в глобальной сети представительств ЕС освободятся около 30 руководящих должностей, в том числе посты при ООН в Нью-Йорке, ОЭСР в Париже, а также в Пекине и Саудовской Аравии, отмечает РИА «Новости».

    Зарубежные назначения привлекают чиновников сохранением высокого дохода, предоставлением жилья и персонала. При этом в самой Еврокомиссии сотрудникам ранее предложили проработать сценарии сокращения бюджета на развитие вплоть до 40%.

    Кроме того, интерес к дипломатическим должностям подогревается недовольством высокоцентрализованной системой управления в ЕК и разногласиями между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Европейской внешнеполитической службы Каей Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу психиатр выявил массовую травлю сотрудников Еврокомиссии на работе.

    В прошлом месяце СМИ узнали о планах Брюсселя раздробить дипломатическую службу Каллас.

    В апреле Еврокомиссия заявила о намерении увеличить военный бюджет объединения в десять раз.

    3 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду

    Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями

    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    @ Mikko Stig/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента Финляндии Александра Стубба и президента Молдавии Майи Санду в Хельсинки обернулась конфузом, Стубб споткнулся на ковровой дорожке и попытался обнять коллегу, которая не ответила тем же.

    Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

    «Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.

    По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.

    Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.

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    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

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    3 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере

    Миллер: Страны ЕС продолжают ставить газовые антирекорды перед зимой

    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европейского союза накануне осенне-зимнего периода продолжают ставить исторические антирекорды в сфере обеспечения газом, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    «Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона», – заявил Миллер, сообщается в Telegram-канале компании.

    В Газпроме отметили, что запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ), единственном в Прибалтике, находятся на минимальном уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, к 1 октября оно заполнено лишь на 49%, что является историческим минимумом для этой даты. Нетто-закачка газа в третьем квартале стала наименьшей за всю историю наблюдений.

    В целом по Европе уровень запасов в ПХГ перед отопительным сезоном также остается ниже прошлых минимумов. На 1 октября хранилища ЕС заполнены на 72%, а объем активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше показателя прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что члены ЕАЭС покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.

    В тот же день отмечалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

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    2 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит ответ на давление США по запасам дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр энергетики США Крис Райт потребовал от стран Евросоюза высвободить часть запасов дизельного топлива, после чего европейские правительства договорились выработать совместный ответ на угрозу запрета экспорта американского дизеля.

    Страны Евросоюза в пятницу проводят встречу, на которой обсуждают совместную реакцию на усиливающееся давление США с требованием высвободить запасы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта американского дизеля, пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По данным издания, накануне в экстренных переговорах на площадке Международного энергетического агентства участвовали Франция, Италия, Германия, Ирландия и Британия, а также представители Еврокомиссии, которым Вашингтон предъявил прямые требования открыть топливные резервы. Райт добивается выпуска 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев, что составит более трети совокупных запасов этого вида топлива в ЕС.

    Участники встречи договорились отвечать на давление «координированным голосом», добиваться, чтобы решения о высвобождении резервов принимались на уровне МЭА, и готовить «напористый» ответ при одновременном стремлении снизить градус напряженности в диалоге с США. Европейские чиновники указывают, что запасы агентства предназначены для компенсации перебоев поставок, а не для сдерживания цен, однако администрация в Вашингтоне настаивает на снижении стоимости дизеля; в европейской логистической отрасли предупреждают, что при введении американского запрета «все товары на полках подорожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Британия и Евросоюз не смогли согласовать совместные меры против дизельного кризиса. В тот же день сообщалось, что США потребовали от стран Европы открыть резервы дизельного топлива под угрозой ограничений. В четверг Politico передавало, что Вашингтон предложил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизеля из резервов вместо введения запрета на экспорт.

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

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    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

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    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    3 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Участники митинга в Париже разорвали флаг Евросоюза

    Демонстранты в Париже разорвали флаг Евросоюза на акции против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей разорвали флаг ЕС.

    В центре Парижа на площади Пале-Рояль сотни людей вышли на акцию против членства Франции в Евросоюзе, в ходе которой разорвали флаг объединения, передает ТАСС.

    Инициатором манифестации выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режим», – подчеркнул политик.

    Участники митинга развернули плакаты с требованиями к президенту Эмманюэлю Макрону остановить финансовую поддержку Киева. Собравшиеся скандировали лозунги против поставок оружия и самолетов, отказывались участвовать в чужом конфликте и призывали Владимира Зеленского вернуть деньги.

    Российские власти ранее неоднократно отмечали, что накачивание украинской армии вооружениями не повлияет на решимость Москвы и не изменит ход спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже прошла демонстрация против помощи Украине.

    В августе лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо возмутился подсветкой Эйфелевой башни в цвета флага Украины.

    В июле он обвинил власти Франции в спонсировании Киева.

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    2 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Премьер Албании назвал ложью обещания Брюсселя принять Украину в ЕС

    Премьер Албании Рама обвинил Брюссель во лжи об обещаниях Украине членства в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Брюссель во лжи относительно перспектив вступления Украины в Европейский союз.

    «Посмотрите на Украину. То, что ей обещают – это ложь. По обычному пути вступления, с соблюдением всех критериев, ее никогда не примут. Об этом знают все», – заявил Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

    Албанский премьер выразил мнение, что более реалистичным вариантом было бы приглашение Киева за стол переговоров и предоставление Украине полноценного членства по итогам процесса, ориентированного на результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Еврокомиссия исключила вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В четверг Евросоюз отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро.

    До этого в Евросоюзе сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни.

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    4 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутаты Европарламента предложили передать ЕК замороженные активы России

    Депутаты ЕП предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента выступили с инициативой передать замороженные активы России на сумму более 200 млрд евро под контроль Еврокомиссии для последующей передачи Украине, сообщило издание Les Echos.

    Издание Les Echos пишет, что письмо с предложением подписали 122 евродепутата. В статье отмечается: «Перед лицом острой ситуации на Украине дискуссия о российских активах вновь выходит на первый план».

    Депутаты предлагают перевести средства из депозитария Euroclear в механизм, контролируемый напрямую Еврокомиссией, передают «Вести».

    Проект предполагает распределение юридических и финансовых рисков между всеми странами ЕС. Евросоюз обязуется возмещать потери и издержки государствам или депозитариям в случае ответных мер со стороны Москвы.

    В публикации также подчеркивается, что Бельгия, где находится основная часть замороженных активов, сохраняет сдержанную позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России.

    Летом Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России.

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    2 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

    Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.

    «Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

    Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

    В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.

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    4 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-депутат Росликов заявил о победе сторонников жестких санкций в Латвии

    Бывший депутат Сейма Латвии Росликов заявил о победе сторонников агрессии

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший депутат Сейма Латвии Алексей Росликов на фоне предварительных результатов парламентских выборов заявил, что в стране одержали верх политики жестких санкций и агрессии против соседей.

    На парламентских выборах в Латвии победили политические силы, выступающие за жесткие антироссийские меры, считает бывший депутат национального парламента Алексей Росликов.

    «Политики жестких санкций и агрессии против соседей одержали верх! Это факт, и его нужно признать», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Он указал на исторически низкую явку граждан с момента восстановления независимости государства. По его мнению, проголосовать пришли только те избиратели, которых устраивает актуальный курс страны. Росликов призвал принять результаты выборов и молиться за будущее Латвии.

     Всего в голосовании приняли участие 14 партий, претендующих на 100 мест в Сейме, явка составила 51,22%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на парламентских выборах в Латвии победила партия премьер-министра Андриса Кулбергса. Выступающая за нормализацию отношений с Россией политическая сила стала по итогам голосования третьей. В субботу явка избирателей на выборах в латвийский Сейм составила 50,59%.

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    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как изгнать бесов из рекламы

      Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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