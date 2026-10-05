В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Организатор концертов Канье Уэста признала ошибку с арендой площадки
Глава Say Agency назвала отсутствие договора причиной отмены концерта Уэста
Гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева назвала отсутствие заранее подписанного договора аренды с «Газпром-Ареной» главной причиной отмены концертов Канье Уэста.
Главной ошибкой при подготовке выступления американского рэпера Канье Уэста стала опора на принятые в индустрии устные договоренности, передает РБК. «Единственная ошибка», допущенная при организации отмененных концертов американского рэпера Канье Уэста, состояла в том, что организаторы полагались на «понятийные отношения, которые приняты в индустрии», заявила глава Say Agency.
По словам руководителя компании, обычной практикой является публикация анонса мероприятия до подписания договора аренды. Однако в данном случае организаторы юридически себя не защитили, доверившись партнерам и имея на руках лишь гарантийное письмо.
Представители «Газпром-Арены» в конце августа сообщили об отмене концерта именно из-за отсутствия подписанного контракта, несмотря на ранее опубликованные анонсы. Организаторы утверждают, что получили готовый договор, подписали его и отправили обратно, но дальнейших действий не последовало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября организаторы официально отменили выступление Канье Уэста в Петербурге.
Накануне зрители получили сообщения с подробной инструкцией для возврата денег за билеты.
Ранее российские фанаты американского рэпера подали шесть исковых заявлений с требованием компенсации потраченных средств.