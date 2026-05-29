Кравцов оценил объективность российского ЕГЭ

Кравцов: Объективность ЕГЭ в России является одной из самых высоких в мире
Единый государственный экзамен отличается беспрецедентным уровнем честности, вопросы для выпускников полностью соответствуют обновленным образовательным стандартам, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Министр просвещения России Сергей Кравцов высоко оценил качество проведения итоговой аттестации школьников, передает РИА «Новости».
«Честность, объективность экзамена сегодня является одной из самых высоких в мире», – сказал глава ведомства.
Главной задачей образовательной системы остается качественное обучение детей, что позволит избежать трудностей при сдаче тестов. По словам министра, школьная программа теперь полностью синхронизирована с требованиями итоговой проверки знаний. С сентября все образовательные учреждения работают по единым стандартам.
Основной период сдачи ЕГЭ для выпускников стартует 1 июня. Экзамены для девятых классов начнутся 2 июня.
Ранее досрочный этап единого государственного экзамена прошел без серьезных технических сбоев.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о сохранении средних баллов на уровне прошлого года.