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Рособрнадзор сообщил о внедрении единых учебников по всем предметам
Музаев анонсировал переход школ на единые учебники по всем предметам
Российские школы в ближайшие годы постепенно перейдут на единые государственные учебники по всем предметам. Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, новая линейка учебной литературы будет полностью соответствовать федеральным образовательным программам и требованиям ЕГЭ.
Отечественные школы постепенно внедрят стандартизированную учебную литературу по всем дисциплинам. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной итогам пересдачи выпускных экзаменов, передает РИА «Новости».
«Есть сейчас единые федеральные образовательные программы для всех школ. По некоторым предметам уже появились учебники единые, и из года в год, то есть вся линейка поменяется во всех параллелях», – подчеркнул глава ведомства. В ближайшие годы учебные пособия полностью синхронизируют со стандартами ЕГЭ.
В конце июня министр просвещения Сергей Кравцов отмечал планы ведомства подготовить общие материалы для школьников. До конца 2026 года федеральный перечень пополнят издания по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10-11-х классов, а также по труду для учеников с пятого по девятый классы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра просвещения Ольга Колударова заявила о готовности цикла новых государственных учебников для старшей школы.
Позже глава ведомства Сергей Кравцов подготовил обновленный стандарт среднего общего образования. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал завершение работы над едиными пособиями по всем предметам к 2026 году.