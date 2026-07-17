  • Новость часаМинобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
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    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    30 комментариев
    17 июля 2026, 18:24 • Новости дня

    Российские «Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Днепр» успешно поразили морские цели противника с помощью барражирующих боеприпасов.

    Точные удары пришлись по объектам в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива, передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», – сообщили в Минобороны.

    Напомним, 15 июля Вооруженные силы России ликвидировали морские беспилотники противника в акватории Черного моря.

    Днем ранее расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Ивановских десантников уничтожил транспорт подвоза ВСУ на ореховском направлении.

    В начале июня расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    17 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по сборке БПЛА, склад с боеприпасами, а в Черноморске уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

    В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

    В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.

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    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Первые электромобили «Атом» переданы покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    17 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит в ООН и Международный Красный Крест материалы о ситуации в Дружковке, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в международные организации. Поводом послужил инцидент в Дружковке Донецкой народной республики. Там украинская полиция не позволила пожилой женщине покинуть населенный пункт, следует из сообщения в Max Лантратовой.

    По ее словам, в Сети появилось видео, на котором эвакуационная группа совместно с западными журналистами принудительно вывозит людей. Одна из местных жительниц открыто отказалась ехать на Украину. В ответ полицейский предложил ей обратиться к волонтерам для внесения в обменные списки.

    «Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», – заявила Лантратова.

    Омбудсмен добавила, что мировое сообщество должно обратить внимание на бесчеловечные методы работы киевских властей. Подобные действия являются грубым нарушением базовых прав человека.

    Ранее Яна Лантратова рассказала о подготовке новых обменов военнопленными.

    В начале месяца Москва и Киев согласовали списки для возвращения гражданских лиц. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил о принудительной эвакуации мирных жителей активистами украинской организации «Белые ангелы».

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    17 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    ВС России поразили порты Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели атаку на порты в Одессе и Черноморске, поражены критически важные логистические узлы, места производства дронов и склады ГСМ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать порты на Украине, задействованные в снабжении украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные аппараты.

    В результате ночных атак в Одессе и Черноморске поражены места разгрузки и хранения военных грузов, а также ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

    Кроме того, ликвидированы цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.

    Отдельно отмечается уничтожение техники на воде. В порту Черноморска точным попаданием поражен пожарный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении цехов сборки дронов и резервуаров с топливом в портах Одессы и Черноморска.

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    17 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов

    Зеленский: Объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения после взрывов

    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объекты компании «Нафтогаз» получили серьезный ущерб в результате взрывов, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «К сожалению, есть ощутимые повреждения», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом он не стал уточнять, где именно находятся пострадавшие объекты.

    В начале июля масштабные пожары вспыхнули на добывающих площадках компании в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

    В конце июня производственные мощности предприятия пострадали в центральной части и на востоке страны.

    В мае нефтегазовые объекты на северо-востоке Украины загорелись из-за существенных повреждений.

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    17 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    Власти Украины решили перезахоронить главу ОУН Коновальца под Киевом
    Власти Украины решили перезахоронить главу ОУН Коновальца под Киевом
    @ Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское правительство постановило перевезти останки главаря ОУН (признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца из Нидерландов для захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

    Правительство Украины распорядилось перенести останки лидера признанной в РФ террористической организацией ОУН Евгения Коновальца из Роттердама под Киев, передает РИА «Новости».

    Согласно плану, репатриация будет сопровождаться торжественными мероприятиями при пересечении границы и во время самого захоронения.

    В июле Верховная рада поддержала инициативу Владимира Зеленского о создании национального пантеона, куда планируется включить членов запрещенных ОУН-УПА.

    В мае Владимир Зеленский уже участвовал в перезахоронении другого лидера ОУН Андрея Мельника. Как сообщали местные СМИ, киевские власти также рассматривают возможность переноса останков Степана Бандеры. Действия Киева по героизации нацистских пособников вызывают критику со стороны России и недовольство части польских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц сообщил о планах украинских властей перезахоронить останки Евгения Коновальца.

    Ранее Верховная рада проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона».

    Перед этим администрация Роттердама одобрила запрос Киева о выдаче праха лидера националистов Коновальца.

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    17 июля 2026, 14:21 • Новости дня
    Сейм Польши единогласно принял резолюцию о жертвах Волынской резни

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни, отклонив при этом поправки с жестким осуждением действий властей на Украине.

    Депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни. Документ приурочен к 83-й годовщине трагических событий, передает РИА «Новости».

    Представляя проект, депутат Тадеуш Самборский заявил: «Резолюция отдает дань уважения всем жертвам Волынского преступления в 83-ю годовщину ее апогея».

    Парламентарии также почтили память солдат Армии крайовой и участников самообороны, защищавших мирных граждан. При этом Сейм отказался включать в текст поправки с осуждением действий Киева. Авторы отклоненных инициатив предлагали раскритиковать соседнюю страну за препятствование эксгумации тел и прославление виновников геноцида.

    Исторические споры вокруг массовых убийств польского населения долгие годы осложняют отношения двух государств. Варшава признает эти события геноцидом, возлагая ответственность на украинских националистов. В 2026 году напряженность заметно возросла. Владимир Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из главарей националистов и присвоил подразделению ВСУ имя героев экстремистской организации.

    Министерство обороны Польши пригрозило Украине конфронтацией из-за отказа уважать память жертв Волынской резни.

    Президент республики Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) предрек дальнейшее ухудшение отношений между Киевом и Варшавой.

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    17 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов по российским объектам

    Журналист Медведев: ИИ противника учится на кадрах ударов по российским объектам

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация кадров ударов ВСУ по российским объектам позволяет ИИ противника анализировать уязвимости ПВО России, сообщил журналист Андрей Медведев.

    По словам Медведева, задержания людей, снимающих удары по российским объектам, в будущем станут чаще. «Не от кровожадности какой-то, а потому что для боевой работы врага и для военного ИИ, нужны не только снимки со спутника», – сообщил Медведев в Telegram.

    Медведев отметил, что для работы врага и военного искусственного интеллекта недостаточно снимков со спутников. По его словам, особенно ценны именно видеозаписи с земли, обеспечивающие объективный контроль. Эти материалы дополняются другими данными и превращаются в основу аналитики.

    Журналист указал, что военный ИИ на основе таких кадров изучает уязвимости российской системы ПВО и упущения в боевом управлении. Кроме того, на этой базе, подчеркнул Медведев, может подбираться наиболее удачное время для новых атак. Он сделал вывод, что каждый, кто снимает и выкладывает видео прилетов, сознательно или нет помогает противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Эксперты по безопасности атак БПЛА на российские города напомнили о важности цифровой гигиены и опасности публикации кадров ударов в соцсетях.

    Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов заявил о способности публикации результатов ударов беспилотников помогать противнику совершенствовать тактику и технологии действий.

    Глава ЦКБР и разработчик БПЛА Игорь Кузякин призвал россиян не выкладывать в сеть фото и видео инцидентов с украинскими дронами и соблюдать режим тишины вокруг таких атак.

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    17 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Сырский отозвал из отпусков поддержавших экс-министра обороны Украины военных

    Сырский пригрозил наказать поддержавших Федорова военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал наказывать военнослужащих, выступивших в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова, запретив им общаться с прессой, заявил бывший замминистра обороны Сергей Стерненко.

    По словам Стерненко, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отзывает из отпусков военных, поддержавших бывшего министра обороны Михаила Федорова, запрещая им любые контакты со СМИ, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, что Сырский лично дал сейчас команду в армии выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест», – заявил Стерненко. Бывший чиновник уточнил, что командование рассылает директивы с требованием не комментировать ситуацию публично и угрожает наказанием.

    В качестве подтверждения Стерненко опубликовал сообщение от украинского военнослужащего. В тексте говорится о телеграмме, которая запрещает бойцам давать интервью и делать публичные заявления. Нарушителям грозят служебные проверки и привлечение к ответственности.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал обновление правительства, после чего последовала отставка премьера Юлии Свириденко и всего кабинета министров

    Зеленский уволил Михаила Федорова из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.

    Жители Киева вышли на митинги против отставки министра обороны.

    Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров оставил свой пост в знак протеста.

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    17 июля 2026, 16:14 • Новости дня
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН, вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Не стало известного режиссера и вдовы бессменного руководителя Клуба веселых и находчивых Светланы Масляковой, внесшей огромный вклад в развитие популярной передачи.

    О смерти Светланы Анатольевны Масляковой сообщил Max-канал Международного союза КВН. Она долгие годы работала режиссером проекта и была верной спутницей Александра Маслякова.

    «Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», – говорится в официальном сообщении. Коллеги отметили, что она ломала стереотипы и прокладывала путь для новых поколений участников.

    Представители клуба подчеркнули, что Светлана Маслякова всегда была примером для начинающих игроков. В сообщении также добавили, что память о ней навсегда сохранится в сердцах участников и поклонников передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет ушел из жизни телеведущий Александр Масляков. Перед этим он два года боролся с онкологическим заболеванием.

    Академия Российского телевидения тогда выразила глубокие соболезнования его супруге Светлане Масляковой.

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    17 июля 2026, 07:23 • Новости дня
    Полковник ГУР Жикович воровал выделенные на подготовку терактов в России деньги
    Полковник ГУР Жикович воровал выделенные на подготовку терактов в России деньги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высокопоставленный сотрудник украинского ведомства обогатился на подготовке заведомо провальных диверсий, построив роскошный особняк с пыточной камерой и купив элитные иномарки.

    На украденные деньги разведчик приобрел землю под Киевом и возвел дом, в подвале которого следователи обнаружили пыточную. Кроме того, автопарк фигуранта пополнился двумя автомобилями Lexus, передает РИА «Новости».

    Сейчас Жикович находится под стражей по делу об убийстве 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской. Женщина подозревалась в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника Виталия Жиковича совершить 20 терактов в России.

    Российские спецслужбы предотвратили масштабную диверсию этого офицера на Крымском мосту с использованием двух заминированных автомобилей. Служба безопасности Украины подтвердила арест разведчика по подозрению в убийстве Анастасии Березовской.

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    17 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    МИД: Украина хочет открыть африканский фронт против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные инструкторы и наемники активизировались в ряде африканских государств, стремясь подорвать позиции Москвы на континенте, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.

    «Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России», – сказал Борисенко ТАСС.

    По словам высокопоставленного дипломата, в Мали украинские специалисты обучают исламистов использованию беспилотников. В Ливии инструкторы с Украины под видом подготовки местных кадров задействовали морские дроны против российского танкера «Арктик Метагаз».

    Судно получило повреждения в марте 2026 года и продолжает дрейфовать в Средиземном море.

    Борисенко также отметил присутствие украинских наемников в Судане. В ноябре прошлого года они участвовали в захвате города Эль-Фашер на стороне мятежных сил, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказывал о попытках Киева дестабилизировать ситуацию в дружественных африканских странах.

    Он отмечал, что местные террористы начали привлекать украинских наемников для участия в вооруженных вылазках.

    Также министр пояснял, что Франция при попытках свержения законных правительств на континенте использует силы украинских вооруженных формирований.

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    17 июля 2026, 03:51 • Новости дня
    Захарова рассказала об устроенном Киевом «цирке на колесах» вокруг переговоров

    Захарова: Киев устроил цирк на колесах вокруг переговоров в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    Представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, продемонстрировали настоящий «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента России Владимиром) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», – заявила Захарова в эфире Первый канал.

    По словам Захаровой, под «цирком на колесах» она имела в виду поведение представителей киевского режима, включая Зеленского. Украинская сторона, отметила дипломат, выражала недовольство составом и уровнем российской делегации, а Зеленский публично язвил по этому поводу, передает РИА «Новости».

    При этом переговоры в Стамбуле все же состоялись и завершились конкретными результатами, подчеркнула представитель МИД. В их числе она назвала договоренности по обменам между сторонами.

    «Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», – добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации сообщил о договоренности провести обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    В июле 2025 года Россия и Украина договорились об обменах военных и гражданских лиц.

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    17 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время планируется восстановить прямое авиасообщение по ряду направлений, прерванное после трагического инцидента с пассажирским лайнером полтора года назад.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал скорое возобновление прямых перелетов между двумя странами, передает ТАСС. По его словам, ограничения были введены после авиакатастрофы самолета компании AZAL в декабре 2024 года.

    «Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», – подчеркнул дипломат на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

    Крушение пассажирского лайнера Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. Жертвами трагедии стали 38 человек из 67 находившихся на борту, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    В апреле 2026 года российское внешнеполитическое ведомство сообщило об успешном урегулировании последствий инцидента. Москва и Баку договорились о выплате компенсаций за крушение самолета, произошедшее в результате непреднамеренных действий ПВО в воздушном пространстве РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года авиакомпания AZAL приостановила полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета.

    В прошлом году президент России Владимир Путин заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева в выплате всех компенсаций.

    Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о полном урегулировании последствий падения лайнера.

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