Путин заверил Алиева в выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия выполнит все обязательства по выплате компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», – заявил Путин, подчеркнув готовность оказать поддержку пострадавшим и их семьям.

Путин также выразил соболезнования семьям погибших в трагедии.

«В нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», – напомнил российский президент, обращаясь к Алиеву.

Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди них девять граждан России. Всего на борту было 16 россиян.

Ранее Алиев заявил, что катастрофа с самолетом авиакомпании AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

МИД Азербайджана выдвинул России претензии по расследованию катастрофы самолета AZAL под Актау в декабре 2024 года.

Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау в авиакомпании AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

Российская сторона заявила о готовности дождаться решений международных судов в случае подачи иска Азербайджаном после катастрофы возле Актау.