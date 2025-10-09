Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Путин заверил Алиева в выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL
Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением пассажирского Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау, об этом сообщил президент России Владимир Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Россия выполнит все обязательства по выплате компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям», – заявил Путин, подчеркнув готовность оказать поддержку пострадавшим и их семьям.
Путин также выразил соболезнования семьям погибших в трагедии.
«В нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших», – напомнил российский президент, обращаясь к Алиеву.
Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди них девять граждан России. Всего на борту было 16 россиян.
Ранее Алиев заявил, что катастрофа с самолетом авиакомпании AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.
МИД Азербайджана выдвинул России претензии по расследованию катастрофы самолета AZAL под Актау в декабре 2024 года.
Причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау в авиакомпании AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».
Российская сторона заявила о готовности дождаться решений международных судов в случае подачи иска Азербайджаном после катастрофы возле Актау.