Песков заявил о готовности Москвы ждать вердиктов международных судов по иску Баку

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет ожидать официальных вердиктов, если Азербайджан подаст иск в международные судебные инстанции против России после крушения самолета близ Актау, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Баку готовит документы для подачи их в международные судебные органы в связи с аварией самолета AZAL под Актау.

Песков подчеркнул: «Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана выразил недовольство ходом расследования катастрофы самолета авиакомпании AZAL, произошедшей под Актау в декабре 2024 года.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации казахстанского МЧС, выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

Ранее сообщалось, что президенты России и Азербайджана дважды обсуждали ситуацию по телефону. Путин принес Алиеву извинения за трагедию, произошедшую в воздушном пространстве России, и отметил, что в момент инцидента российские ПВО отражали атаку украинских дронов. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудил Следственный комитет России.