Чернышенко сообщил о появлении единых учебников в 2026 году

Чернышенко: В 2026 году завершится подготовка единых школьных учебников в России

Tекст: Елизавета Шишкова

О завершении работы над едиными учебниками по всем предметам к 2026 году сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА «Новости».

По его словам, Министерство просвещения и академия наук сейчас ведут масштабную работу по созданию единого пула учебников. Заместитель председателя правительства заявил: «В 2026 году они будут уже доступны в школах».

Чернышенко также напомнил, что с первого сентября 2025 года обновленные единые учебники истории для пятых – девятых классов появятся в учебных заведениях страны. Кроме того, сейчас идет подготовка нового курса обществознания для девятых – одиннадцатых классов, который введут в образовательную программу с 2026/27 учебного года.

Ранее президент России Владимир Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

С 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов.