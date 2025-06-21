Мединский назвал сроки появления новых учебников по истории в школах

Мединский: Обновленные учебники истории появятся в школах в новом учебном году

Tекст: Вера Басилая

Обновленные учебники по истории для учеников 5-9-х классов появятся в школах с 1 сентября 2025 года, передает ТАСС. Об этом рассказал один из авторов учебника, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский в интервью для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live». Сейчас в учебном процессе уже используют новые учебники по истории для 10-11-х классов, их написали Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Мединский уточнил, что с сентября 2025 года в школах будет завершена полная линейка обучения истории – от пятого класса и курса по древнему миру, до старших классов. По его словам, учебник для средней школы был серьезно переработан и теперь представляет собой, по сути, новое издание.

Он добавил, что в новых учебниках размещены QR-коды, ведущие на специальный раздел «Учителю и ученику», где можно будет найти дополнительные статьи, видеоролики, лекции, а также фильмы и сериалы по теме.

В интервью Мединский также выразил мнение, что украинские учебники прививают детям ненависть к России. Он заявил, что с детей формируют отрицательное отношение к русскому народу и государству, а используемые в украинской школе материалы, по его словам, воспитывают ненависть. Мединский считает, что такая практика не может сохраняться вечно, и авторы этих учебников в итоге будут забыты, поскольку, как он отметил, люди лучше, чем о них думают.

Мединский подчеркнул, что в России подход к преподаванию истории иной. По его словам, даже если в истории страны были сложности, важно делать акцент на том, как эти трудности были преодолены, и что хорошего было сделано вместе. Он добавил, что российские учебники учат дружбе и добру.

Ранее Песков сообщил, что помощник президента России Владимир Мединский будет присутствовать на встрече главы государства Владимира Путина с коллективом авторов нового учебника по истории.

В российских школах стартовал процесс внедрения новых учебников истории.

Мединский пообещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.