22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.3 комментария
Путин назвал важным сохранение национальной памяти в новых учебниках истории
Президент России Владимир Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.
«Чрезвычайно важная работа. И важная работа для сохранения национальной политики и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, ну, весь коллектив, весь, всех коллег ваших, которые работают над решением этой важнейшей задачи», – заявил глава государства во время встречи с авторами учебников, передает ТАСС.
В беседе участвуют главреды учебников по предметам «История России» и «Всеобщая история» – помощник Президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, а также Министр просвещения Сергей Кравцов, говорится в Telegram-канале Кремля.
Накануне один из авторов учебника, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский заявил, что с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов. Кроме того, Мединский пообещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.
В российских школах стартовал процесс внедрения новых учебников истории.