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Крупный пожар локализован на строительном рынке в Балашихе
Спасатели локализовали мощное возгорание на подмосковном строительном рынке; огонь охватил торговые площади размером свыше тысячи квадратных метров.
Сотрудники экстренных служб ведут борьбу с масштабным возгоранием на площади 1350 квадратных метров, на данный момент возгорание локализовано, передает РИА «Новости».
В ликвидации пламени задействованы 50 человек и 15 единиц специальной техники.
В пресс-службе МЧС подтвердили факт происшествия. «Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, улица Текстильщиков, вл. 18. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение на территории строительного рынка. По предварительной информации, пострадавших нет», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале спасатели локализовали возгорание ангара в Балашихе на площади 1300 квадратных метров.
Прошлой осенью огонь на складе в этом же городе охватил территорию около четырех тысяч квадратных метров.
В июне прошлого года пожар возник на строительном рынке в Новой Москве.