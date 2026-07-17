Генсек НАТО Рютте заявил о сохранении стратегии ВСУ после отставки Федорова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выразил уверенность, что стратегия украинской армии останется неизменной после ухода Михаила Федорова с должности министра обороны, передает ТАСС.

В беседе с журналистами западного агентства DPA генсек НАТО подчеркнул, что ожидает преемственности в работе ведомства. Он заявил, что следующий министр «продолжит курс Михаила Федорова». При этом генсек добавил, что с бывшим министром у него сложилось успешное рабочее взаимодействие.

Кадровые перестановки в украинском руководстве начались 14 июля, когда парламент проголосовал за отставку правительства страны. На следующий день глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил депутатам о конфликте между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, объяснив этим свое решение сменить руководителя военного министерства.

Уже 16 июля временно исполняющим обязанности главы Минобороны был назначен Евгений Хмара, который до этого руководил Службой безопасности Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение с признанием неудач. Накануне жители Киева и других городов вышли на массовые митинги против увольнения главы ведомства.

Между тем. главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал наказывать поддержавших экс-министра военнослужащих.