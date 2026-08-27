Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.11 комментариев
Путин выразил соболезнования руководству Непала из-за разрушительных наводнений
Президент России Владимир Путин направил официальную телеграмму президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи со стихийными бедствиями в северо-восточных районах азиатской республики, которые привели к многочисленным человеческим жертвам и серьезным разрушениям инфраструктуры.
Глава государства направил официальную телеграмму президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху. Российский лидер выразил поддержку азиатской стране в связи с трагическими последствиями схода селей и масштабных наводнений.
«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными селями и наводнениями в северо-восточных районах вашей страны», – отмечается в послании, опубликованном на сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью разделяет скорбь дружественного непальского народа. Он попросил передать искренние слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной разрушительного наводнения в Непале стало масштабное обрушение ледника.
Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 175 человек.
В зоне разрушительного паводка пропали без вести восемь россиян.