Путин выразил соболезнования руководству Непала из-за разрушительных наводнений

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства направил официальную телеграмму президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху. Российский лидер выразил поддержку азиатской стране в связи с трагическими последствиями схода селей и масштабных наводнений.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными селями и наводнениями в северо-восточных районах вашей страны», – отмечается в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью разделяет скорбь дружественного непальского народа. Он попросил передать искренние слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной разрушительного наводнения в Непале стало масштабное обрушение ледника.

Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 175 человек.

В зоне разрушительного паводка пропали без вести восемь россиян.