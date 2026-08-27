Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.11 комментариев
Число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек
Мощный удар водной стихии по территории южноазиатской республики обернулся масштабной трагедией, унеся жизни 332 человек.
Трагическая статистика последствий удара стихии обновилась в большую сторону, передает РИА «Новости» со ссылкой на непальское издание Kathmandu Post.
Местная полиция подтвердила значительное увеличение количества погибших граждан.
Изначально журналисты располагали информацией о 289 жертвах трагедии. Позже эти данные были официально скорректированы.
«Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 332 человек», – говорится в материале газеты.
Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 175 человек.
В зоне стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству республики.