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    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    13 комментариев
    27 августа 2026, 14:19 • Новости дня

    Число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный удар водной стихии по территории южноазиатской республики обернулся масштабной трагедией, унеся жизни 332 человек.

    Трагическая статистика последствий удара стихии обновилась в большую сторону, передает РИА «Новости» со ссылкой на непальское издание Kathmandu Post.

    Местная полиция подтвердила значительное увеличение количества погибших граждан.

    Изначально журналисты располагали информацией о 289 жертвах трагедии. Позже эти данные были официально скорректированы.

    «Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 332 человек», – говорится в материале газеты.

    Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 175 человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству республики.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

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    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

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    24 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Власти Тайваня эвакуировали более 4 тыс. человек из-за разрушительных ливней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4 тыс. жителей покинули свои дома в южных районах Тайваня, пострадавших от мощных муссонных ливней.

    Основная эвакуация проходит в уездах Гаосюн и Пиндун, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Focus Taiwan.

    В горных районах объявлено 119 предупреждений об угрозе схода селевых потоков. Зафиксированы наводнения, разрушения дорожного полотна и как минимум один оползень, заблокировавший трассу в районе Тяньляо.

    По прогнозам Центрального метеорологического управления острова, сильные осадки продлятся еще более суток. После этого погода на юге может стабилизироваться, однако ливни грозят переместиться на север Тайваня. Ненастье обрушилось на юг и восток острова в минувшее воскресенье, парализовав работу госучреждений и школ в шести уездах.

    В прошлом месяце на Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 135 человек.

    Осенью прошлого года власти острова эвакуировали почти пять тысяч жителей перед ударом супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Летом 2025 года приближение тайфуна «Подул» вызвало массовую эвакуацию населения с юго-восточного побережья.

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    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

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    26 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек

    Reuters: Число жертв наводнения в Непале возросло до 95 человек

    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек
    @ Skanda Gautam/ZUMA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни почти сотни человек, сотни туристов числятся пропавшими без вести после прорыва мощного потока воды, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на местную полиицию, число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек, передает РИА «Новости».

    «Число погибших... возросло до 95», – говорится в сообщении.

    Напомним, изначально жертвами мощного горного паводка в Непале стали 16 человек. Позже число погибших из-за масштабной стихии выросло до 22 человек.

    После разрушительного наводнения без вести пропали более 380 туристов.

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    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

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    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

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    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

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    26 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале выросло до 22 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 22 человек, при этом десятки полицейских и строителей гидроэлектростанции числятся пропавшими без вести.

    Трагедия развернулась в районе Расува и соседних областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kathmandu Post. «22 человека официально считаются погибшими, десятки остаются пропавшими без вести после того, как в среду внезапный паводок прошел через район Расува и соседние районы», – говорится в публикации.

    По информации журналистов, среди тех, чья судьба остается неизвестной, числятся 32 сотрудника полиции, 15 таможенников и 60 рабочих строящейся гидроэлектростанции Langtang Khola.

    Военнослужащим уже удалось спасти 88 пострадавших. В поисково-спасательной операции задействованы 12 вертолетов, которые совершили 35 рейсов из Катманду. Отмечается, что эвакуация раненых неоднократно осложнялась из-за плохих погодных условий.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного наводнения в Непале погибли 16 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 туристов.

    В ноябре прошлого года 15 альпинистов перестали выходить на связь после схода лавины на Ялунг Ри.

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    26 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек

    Ratopati: Число жертв наводнения в непальском округе Расува достигло 157 человек

    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек
    @ Zhang Ping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157, сообщает издание Ratopati.

    Трагедия произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая хлынул в русло Бхоте-Коши. В результате сильного наводнения в округе Расува погибли 157 человек, передает РИА «Новости». Еще 41 местный житель получил различные травмы.

    «Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157», – говорится в сообщении местной полиции. Ранее правоохранительные органы информировали лишь о 16 жертвах разбушевавшейся стихии.

    Из-за серьезных разрушений и сохраняющейся опасности власти Непала объявили режим повышенной готовности. Особые меры безопасности введены для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.

    Ранее число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

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    25 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».

    Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.

    Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.

    Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.

    Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.

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    26 августа 2026, 05:46 • Новости дня
    Режим ЧС ввели из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре

    Глава Комсомольска-на-Амуре Заплутаев объявил режим ЧС из-за паводка

    Tекст: Антон Антонов

    В Комсомольске-на-Амуре из-за подъема воды в реке Амур с 26 августа вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев.

    «На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщил Заплутаев в своем канале в «Максе».

    По его словам, причиной такого шага стал непрекращающийся подъем уровня воды в реке Амур. Кроме того, специалисты дают неблагоприятные прогнозы дальнейшего развития паводка в регионе.

    Особый режим начал действовать с 26 августа. Он распространяется на все профильные органы управления, а также силы и средства городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зона паводков в Хабаровском крае увеличилась до 22 населенных пунктов.

    Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее подписал постановление о введении режима ЧС из-за подъема уровня Амура.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    У Тайваня произошло мощное землетрясение

    У острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Tекст: Мария Иванова

    У острова Тайвань зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5, эпицентр которых залегал на глубине десяти километров.

    Сейсмическое событие произошло в акватории уезда Тайдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «25 августа в 15.00 (10.00 мск) в акватории уезда Тайдун на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5», – сообщает канал CCTV.

    Очаг эпицентра располагался на глубине десяти километров. На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших в результате подземных толчков не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Тайваня в июне 2025 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

    В апреле 2025 года на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в поселке Суао.

    Годом ранее самое сильное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 10 человек и травмам 1,1 тыс. жителей острова.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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