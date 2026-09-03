Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин пообещал обсудить с Собяниным вопросы обучения в школах после девятого класса
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным жалобы на трудности при поступлении в десятые и одиннадцатые классы столичных школ.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы образования после девятого класса, передает РИА «Новости».
«Жалуются на школы? Первый раз слышу... Вы сказали, что в Москве жалуются... я с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан», – ответил глава государства на вопрос о трудностях при поступлении в 10-11 классы.
При этом российский лидер подчеркнул, что, несмотря на возможные недоработки, система школьного образования в столице является эталоном. По его словам, к такому уровню должны стремиться все остальные регионы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент России оценил темпы модернизации образовательных учреждений в стране.
Ранее глава государства призвал учить школьников самостоятельному мышлению.