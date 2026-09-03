Путин констатировал рост выгоды от экспорта сырой нефти

Путин: Экспорт сырой нефти стал выгоднее переработки внутри России

Tекст: Мария Иванова

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства прокомментировал текущую ситуацию в энергетическом секторе, передает РИА «Новости».

По его словам, изменение ценовой конъюнктуры сделало продажу сырья за рубеж более привлекательной.

«Цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую… чем перерабатывать внутри страны», – подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления во Владивостоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России выступил за привлечение малого бизнеса к работе в сфере нефтепереработки.

Месяцем ранее глава государства продлил ограничение на экспорт отечественных энергоресурсов по западному потолку цен до конца 2027 года.

Весной российский лидер предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов от роста нефтяных котировок.