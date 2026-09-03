Адвокат сообщил о рассмотрении дела блогера Ремесло в Петербурге

  • Новость часаАвиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании
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    ГУР и СБУ доказали русскость Киева
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест «Профессора Молчанова»
    Украинские пилоты F-16 остались без ракет
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 14:02 • Новости дня

    Адвокат сообщил о рассмотрении дела блогера Ремесло в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело блогера Ильи Ремесло о распространении ложной информации о российской армии передадут для рассмотрения по существу в суд Петербурга по месту жительства обвиняемого.

    Московский Басманный суд постановил оставить обвиняемого под стражей до 10 октября, передает ТАСС.

    В ходе заседания адвокат Сергей Бадамшин сообщил о скорой передаче материалов прокурору.

    «Само рассмотрение дела пройдет по месту жительства Ремесло – в Петербурге», – заявил защитник.

    Следственный комитет настоял на продлении меры пресечения. Представитель ведомства выразил уверенность, что на свободе обвиняемый попытается скрыться от правосудия из-за тяжести вменяемого преступления.

    Защита просила перевести фигуранта под домашний арест или назначить запрет определенных действий.

    Предварительное расследование уже завершено, фигуранту предъявили окончательное обвинение в распространении фейков об армии.

    Стороны закончили ознакомление с материалами, включая результаты двух экспертиз. Свою вину блогер категорически отрицает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Ильи Ремесло.

    Московский городской суд отклонил апелляцию на арест обвиняемого.

    Ранее фигуранта вернули в следственный изолятор после прохождения психолого-психиатрической судебной экспертизы.

    2 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют силы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выпустило официальное уведомление NOTAM, в котором признало все опубликованные Украиной документы, касающиеся российского воздушного пространства, не имеющими юридической силы.

    Уведомление выпущено в ответ на действия украинских авиационных властей, которые поддержали недавние заявления главы киевского режима и распространили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России. В ведомстве отметили, что подобная риторика направлена на дестабилизацию работы гражданской авиации РФ, говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний», – заявляет Росавиация. В ведомстве также заверили, что все аэропорты страны функционируют в штатном режиме, без сбоев и ограничений.

    Кроме того, Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.

    Внедряемый комплекс мер направлен на полное нивелирование любых внешних попыток вмешательства в работу отечественной транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что «с точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза». По мнению эксперта, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. «Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА», – напомнил Гусаров.

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    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

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    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

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    2 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат

    Замглавы Минпромторга Чекушов: Торговые центры в России меняют формат

    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские торговые центры активно трансформируются в семейно-развлекательные комплексы, реагируя на изменение потребительских предпочтений, сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Торговые центры в России не исчезнут, однако им необходимо адаптироваться к новым запросам покупателей, передает РИА «Новости». Главной тенденцией их развития становится превращение в пространства для всей семьи.

    «Многие из них смогли переориентироваться. Сегодня это не торговые центры, а торгово-развлекательные центры, куда приходят семьи: дети на площадку, кто-то в кино и заодно что-то купить», – пояснил Чекушов. Он добавил, что успешных примеров такой перестройки много.

    По словам чиновника, трансформация торговых площадок является естественным ответом на изменение потребительских предпочтений. Государство не намерено заставлять граждан посещать магазины с помощью регулирования, его цель – создать условия, при которых людям самим захочется это делать.

    Замглавы Минпромторга также отметил, что за последние пять лет в стране открылось 80 тыс. новых торговых точек, что составляет около 10% от объема 2020 года. Доступность торговли остается на высоком уровне. Интернет-торговля также показала значительный рост: по итогам 2025 года ее оборот достиг 13,2 трлн рублей, заняв 21% от всей розницы. Ожидается, что к 2030 году эта доля вырастет до 33-35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале текущего года посещаемость крупных торговых центров в России сократилась на 2%.

    Аналитики спрогнозировали резкое падение объемов ввода новой торговой недвижимости к 2027 году.

    Президент России Владимир Путин отметил стремительный рост сектора отечественной электронной коммерции.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    2 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо

    Минфин США: Удары Украины по России провоцируют рост мировых цен на топливо

    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо
    @ Aleandro Biagianti/Agf/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

    Бессент обвинил Киев в создании дополнительного давления на стоимость горючего в мире, передает РИА «Новости». По его словам, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам негативно сказываются на международном рынке.

    «Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», – отметил министр в эфире телеканала Fox.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание The National Interest сообщило о росте мировых цен на энергоресурсы из-за ударов украинских дронов по Новороссийску.

    Министерство обороны России заявило о новых атаках беспилотников ВСУ на объекты отечественной энергетической инфраструктуры.

    Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил об угрозе мировому топливно-энергетическому комплексу на фоне действий Киева.

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    2 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ни один беспилотник не способен по своим техническим характеристикам подняться на высоту, на которой летят пассажирские самолеты, а их крейсерская скорость значительно выше скорости любого БПЛА. Кроме того, риски на этапе взлета и посадки гражданских бортов могут быть купированы еще до вылета. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов, комментируя угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

    «Любые страхи, которые могут возникнуть у россиян в связи с угрозами Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, – беспочвенны», – заверил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, если говорить о беспилотниках коптерного типа, то они зачастую обладают теми же ограничениями, что и вертолеты. «Это можно сравнить с проблемой альпинистов: если кто-то попадает в беду выше определенной высоты, его просто не могут эвакуировать при помощи «вертушки», – объясняет он.

    Причина – в разреженном воздухе. «В таких условиях машина не способна создавать достаточную подъемную силу для полета. Беспилотнику приходится еще сложнее – у него меньше двигатель и значительно меньше запас мощности. Как следствие, его практический потолок значительно ниже, чем у вертолета», – продолжил аналитик.

    Схожая проблема возникает и у БПЛА самолетного типа. Из-за своих технических характеристик они также не всегда способны подняться на высоту около 10 тыс. метров, на которой обычно проходят эшелоны гражданской авиации.

    Кроме того, говорит собеседник, свою роль играет фактор скорости. «Чтобы беспилотник мог повредить борт, летящий на крейсерской скорости, он и сам должен двигаться с сопоставимой скоростью. Учитывая, что пассажирский самолет разгоняется до 900 км/ч, БПЛА всегда будет находиться в позиции догоняющего», – поясняет Анпилогов.

    Он также указал, что столкновение на встречном курсе, с точки зрения теории вероятностей, практически невозможно.

    Впрочем, оговорился спикер, определенный риск сохраняется на этапе взлета и посадки гражданского борта, а также во время стоянки. «Однако здесь начинают действовать другие факторы. Современный аэропорт – это не просто взлетно-посадочная полоса в чистом поле. Это серьезный инженерный объект с несколькими контурами защиты и системами обнаружения», – обращает внимание эксперт.

    В арсенале воздушных гаваней также есть различные противодронные ружья, отдельные системы пушечного и пулеметного вооружения, а порой и ракетные комплексы или мобильные огневые группы (МОГ), перечислил аналитик.

    «При этом в случае угрозы массированного налета дронов вводится план «Ковер». Все его существенные детали закрыты для публики. Однако все мы знаем, что основной пункт – приостановка работы воздушной гавани, экстренная посадка бортов, находящихся в воздухе, или их перенаправление на запасные аэродромы», – рассуждает специалист.

    По его словам, единственная реальная трудность, с которой могут столкнуться пассажиры, – это уже в некотором смысле привычные переносы или отмены рейсов. Но и это не может продолжаться слишком долго.

    «Любая попытка надолго парализовать воздушный узел финансово обойдется Украине крайне дорого. Математика проста: согласно данным из открытых источников, эффективность российской ПВО уже достигает 95–97%. Если противник запустит тысячу БПЛА стоимостью 50 тыс. долларов каждый, 950–970 будут сбиты. Это почти 50 млн долларов. А эффект нулевой», – привел пример аналитик.

    «Наконец, остается лишь вариант откровенной диверсии, схожей с операцией «Паутина». Однако стоит понимать, что эта авантюра была успешна лишь отчасти и то – преимущественно за счет неожиданности. За почти два года, которые прошли с того времени, противник не смог реализовать ничего подобного. А все ошибки в России были учтены и отработаны», – заключил Анпилогов.

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    2 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян

    Мурашко: Выживаемость онкопациентов в России выросла на 25%

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество выживающих в течение года после постановки онкологического диагноза россиян увеличилось на 25%, показатель продолжает расти, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

    Заявление Мурашко прозвучало в среду на торжественном открытии форума «Инновационная онкология», передает РИА «Новости». Мероприятие приурочено к 75-летию НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

    «Число онкопациентов, которые ранее погибали на первом году заболевания, возросло на 25% – это перспективный показатель, улучшающийся с каждым годом», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о стабильном увеличении пятилетней выживаемости пациентов с раком.

    В столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об устойчивом снижении смертности от онкологических заболеваний в России.

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    2 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали детсады и школу в Энергодаре

    Балицкий: При ударе ВСУ в Энергодаре повреждены четыре детсада и школа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного удара украинских войск по Энергодару получили повреждения четыре детских сада и общеобразовательная школа, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Украинские войска осуществили массированную атаку на Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС. В своем канале в мессенджере Max Балицкий сообщил, что в результате обстрела повреждены образовательные учреждения.

    «Сегодня противник совершил очередное подлое и циничное преступление, нанеся массированный удар по гражданской инфраструктуре города Энергодара», – написал он.

    По уточненным данным, под огонь попали четыре детских сада и одна общеобразовательная школа. Балицкий отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые фиксируют разрушения и оценивают нанесенный ущерб.

    В мае украинский беспилотник ударил по одному из корпусов детского сада в Энергодаре.

    Несколькими днями позже территория пятой школы города попала под огонь украинских войск.

    В июле из-за целенаправленной атаки дрона на гражданский автомобиль погибли три мирных жителя.

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    2 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян

    Каллас: Ряд стран ЕС не поддержал новые визовые ограничения против россиян

    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд стран Европейского союза заблокировал предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против россиян, включая участников спецоперации, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Инициативу внешнеполитической службы Евросоюза не удалось согласовать из-за позиции некоторых государств объединения, сообщила она на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии, передает ТАСС.

    Каллас пояснила, что предложения по введению новых визовых ограничений против граждан России «обсуждались на встрече» министров иностранных дел. Однако она добавила, что не смогла переубедить страны, которые продолжают выступать против таких мер.

    Кроме того, на встрече в Ирландии обсуждалась очередная попытка экспроприации суверенных активов России. По словам Каллас, министры затронули эту тему, но не пришли ни к каким договоренностям.

    В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Позже власти Италии и Франции выступили против данной инициативы из-за рисков повсеместного ограничения поездок россиян.

    В июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала неудачу с введением этих визовых ограничений в новый пакет санкций.

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    2 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Минобороны: Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Киеве, Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье, сообщило Минобороны.

    Российские беспилотники продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника, сообщается в канале ведомства в Max. «Герани» продолжают. Ударная серия!», – говорится в публикации.

    Среди пораженных целей оказался логистический центр, расположенный в Киеве. Кроме того, удар пришелся по распределительному центру «Акционерное Товарищество «Одесса-22» в районе населенного пункта Дачное Одесской области.

    Также были уничтожены три логистических центра в районах населенных пунктов Нерубайское Одесской области, Воскресенское Николаевской области и в городе Запорожье. Эти объекты играли важную роль в обеспечении ВСУ.

    Ранее российские войска поразили логистический центр Fire Point в Киевской области беспилотником «Герань-4 сикер».

    Вечером 1 сентября дроны атаковали склад комплектующих для беспилотников в логистическом центре «Чайки».

    В августе аппарат «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в населенном пункте Дударков.

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    2 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    МИД: Закрытие генконсульства в Бонне приблизило разрыв отношений России и ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закрытие российских представительств в Германии является очередным шагом к окончательному разрушению двусторонних отношений между странами, заявил МИД России.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина по закрытию дипломатических и культурных представительств как деструктивные. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги наносят серьезный ущерб двусторонним связям.

    «Указано, что решение правительства ФРГ о закрытии под этим мнимым предлогом генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине расценивается нами как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Берлин потребовал от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на действия ФРГ.

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    2 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли Дальнего Востока в будущем России

    Путин: Развитие Дальнего Востока определяет будущее всей России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны.

    Путин в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития страны.

    «Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», – отметил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке. Агентство выступает генеральным информационным партнером масштабного делового мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании руководства страны к дальневосточным территориям.

    Годом ранее на Восточном экономическом форуме глава государства поручил запустить новый этап развития региона.

    Российский лидер назвал опережающий экономический рост Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом.

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    2 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Суд Москвы оштрафовал Telegram за отказ удалять фейки об СВО

    Суд Москвы оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей за отказ удалять фейки об СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы назначил мессенджеру штраф на сумму 11,4 млн рублей за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции.

    Платформу привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения законодательства, передает РИА «Новости».

    «Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», – огласила решение судья по одному из составленных протоколов.

    Из материалов дела следует, что компанию наказали за отказ блокировать фейки об СВО и экстремистский контент. Месяцем ранее Telegram уже получил штрафы на общую сумму 22,2 млн рублей за неудаление запрещенной информации о зацеперах, экстремистских организациях и ответов на ЕГЭ.

    Напомним, российский суд оштрафовал крупнейшие технологические компании на общую сумму почти 30 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

    В июле судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении мессенджера на 8 млн рублей.

    Весной администрацию платформы обязали выплатить 7 млн рублей за отказ удалять материалы с призывами к экстремистской деятельности.

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