Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Американские удары привели к гибели трех иранских военных летчиков
Жертвами ударов США по югу Ирана стали три военных летчика
В результате американских ударов по южным районам исламской республики погибли три военных летчика армии Ирана.
По меньшей мере три военных летчика армии Ирана погибли в результате ударов США по южным районам исламской республики 1 сентября, передает ТАСС. Двое пилотов служили в военно-морских силах, один – в ВВС Ирана.
1 сентября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы прогремели на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в ряде городов.
В ответ на эти действия иранская сторона нанесла удары по военным базам США в ОАЭ, Иордании, Ираке и Бахрейне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.
Позже Центральное командование ВС США завершило серию ударов по иранским военным целям. В результате этих массированных атак погибли 18 человек.