Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Кремль анонсировал проведение Путиным заседания оргкомитета «Победа»
Кремль: Путин 4 сентября проведет заседание оргкомитета «Победа»
Президент России Владимир Путин в четверг соберет участников организационного комитета «Победа» для обсуждения присвоения почетных званий городам трудовой доблести.
Глава государства организует совещание в дистанционном формате. «Четвертого сентября сего года президент России в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета «Победа», – говорится в сообщении Кремля в Max.
На повестке дня стоит рассмотрение новых заявок на получение статуса «Город трудовой доблести». Соответствующий доклад участникам мероприятия представит руководитель Российской академии наук Геннадий Красников.
Кроме того, перед собравшимися выступят секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и глава Приморья Олег Кожемяко. Также ожидается доклад ответственного секретаря «Поискового движения России» Елены Цунаевой.
В октябре 2024 года президент России обновил состав организационного комитета «Победа».
В январе прошлого года глава государства сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам.
В 2023 году Владимир Путин присвоил аналогичный статус другим населенным пунктам.