Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.0 комментариев
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
В России еще 10 населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента Владимира Путина.
Глава государства присвоил звание Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рязани, Рубцовску (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийску, передает ТАСС.
Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее им были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.