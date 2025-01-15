Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Путин сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам
Путин сообщил о планах присвоить звание «Город трудовой доблести» еще восьми городам
Президент России Владимир Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа», что звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще восьми городам России, в том числе Кургану и Салехарду.
По информации ТАСС, в список претендентов вошли Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Ковров, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий и Салехард.
Президент подчеркнул, что в этих городах продолжают успешно функционировать предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. «Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса», – отметил Путин в ходе заседания.
Звание «Город трудовой доблести» вручается населенным пунктам за значительные достижения в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне и послевоенный период благодаря самоотверженной работе жителей. Присвоение этого звания является продолжением курса на признание вклада городов в развитие промышленности и экономики страны.
В 2023 году президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам, включая Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находку (Приморский край), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.