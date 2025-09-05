Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
Путин о роли России в союзе с Индией и Китаем: Медведь он и есть медведь
Во время пленарного заседания на ВЭФ президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив ее с медведем.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказался о месте России в союзе с Индией и Китаем, пишет РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о роли России в таком союзе, Путин заявил: «Медведь он и есть медведь», сравнив государства-участники с животными: слоном (Индия), драконом (Китай) и медведем (Россия).
Путин отметил, что у России сложились добрые и добрососедские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Индонезией. Он подчеркнул, что страна активно развивает международное сотрудничество и уделяет большое внимание укреплению связей со странами Азии.
Путин при этом добавил, что символом России является не только медведь.
«Медведь, конечно, символ России, но – мы на Дальнем Востоке находимся – самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – отметил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг.
Напомним, во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.
Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.