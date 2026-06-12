Китайские спецслужбы выявили иностранных черепах-шпионов

Спецслужбы Китая раскрыли сеть морских животных с шпионскими датчиками

Tекст: Мария Иванова

Китайская контрразведка зафиксировала использование иностранных черепах и рыб для шпионажа в морских акваториях страны, передает РИА «Новости».

По данным министерства государственной безопасности КНР, зарубежные спецслужбы применяют новые методы сбора секретной информации.

«В одном из морских районов Китая были обнаружены крупные живые морские животные, к которым были прикреплены датчики», – заявили в ведомстве. Устройства в реальном времени фиксировали температуру воды, соленость и особенности течений, после чего отправляли данные через спутники.

Помимо биошпионов, китайские специалисты обнаружили другие средства слежения. В водах КНР были найдены надводные беспилотники и разведывательные буи, которые отслеживали перемещения военных кораблей и подводных лодок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство госбезопасности Китая предупредило о переделке иностранных морских буев в шпионские устройства.

Ранее связанные с зарубежными разведками компании установили на территории КНР анемометрические вышки для сбора конфиденциальной информации.

В прошлом году китайские спецслужбы ликвидировали сеть филиппинских шпионов около военных объектов.