  • Новость часаАлаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Умер Ален Делон
    ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк
    ВС России ударили по месту сбора наемников в пригороде Киева
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    Москва предостерегла Польшу от попыток перехвата ракет над Украиной
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

    0 комментариев
    19 августа 2024, 10:10 • Новости дня

    В Китае выявили шпионские метеостанции

    Органы госбезопасности Китая заявили о выявлении шпионских метеостанций в стране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компании, связанные с разведкой иностранных государств, установили на территории Китая анемометрические вышки для сбора конфиденциальной информации, сообщает министерство госбезопасности Китая.

    Согласно сообщению ведомства, отдельные связанные с иностранными разведывательными службами компании под предлогом строительства анемометрических вышек (используются для измерения скорости и определения направления перемещения воздушных масс) «проникли в окрестности важных секретных объектов в Китае», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что компании незаконно собирали конфиденциальные данные и передавали их за границу, «создавая угрозу для национальной безопасности Китая».

    По словам эксперта по безопасности из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэя, которые приводит Global Times, защита конфиденциальности метеорологических данных является «очень важной» частью обеспечения госбезопасности, поскольку имеют стратегическое значение с военной точки зрения.

    Издание отмечает, что военные метеорологические данные служат одной из основ для точного развертывания военных операций.

    Ранее министерство государственной безопасности КНР сообщило, что в Китае раскрыли дело об использовании британской разведывательной службой МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности.

    18 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной

    Захарова опровергла информацию WP о срыве «тайных переговоров» из-за атаки на Курскую область

    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры между Москвой и Киевом.

    Комментируя публикацию в The Washington Post о том, что украинская атака на Курскую область сорвала «тайные переговоры» между Россией и Украиной, Захарова заявила, что это утверждение не соответствует действительности. «Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», ­– приводят ее слова в Telegram-канале ведомства.

    По ее мнению, угроза для таких объектов, как Запорожская и Курская АЭС, исходит исключительно от действий Вооруженных сил Украины и их западных спонсоров. Захарова отметила, что именно ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, используя при этом западное вооружение.

    Она добавила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам, а даже наоборот, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.

    Дипломат напомнила, что после выхода Киева из переговоров в апреле 2022 года контакты между сторонами свелись к гуманитарным вопросам. Несмотря на это, Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, выдвигая конкретные предложения по мирному урегулированию конфликта. Однако киевский режим проигнорировал эти предложения и продолжил террористические действия, пояснила она.

    Захарова отметила, что атака на Курскую область является ярким примером того, как Киев отвечает на мирные инициативы России. Вместо того чтобы искать пути к мирному урегулированию, киевский режим выбирает путь насилия и разрушения, добавила она.

    «Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений», –­ уточнила она.

    Ранее источники The Washington Post сообщили, что Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи. По информации WP, вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины.

    Коментарии (59)
    18 августа 2024, 10:34 • Новости дня
    Украинец осквернил римский Колизей
    Украинец осквернил римский Колизей
    @ Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    19-летний турист из Украины был задержан в Риме после того, как нанес значительный ущерб историческому памятнику мирового значения – Колизею. Молодой человек вырезал на древней стене свое имя, проявив полное неуважение к богатому культурному наследию Италии, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Roma Today, инцидент произошел во время посещения Колизея группой молодых людей. Один из туристов, 19-летний украинец, решил увековечить себя, оставив глубокую надпись на одной из стен амфитеатра, он написал слово «Дима». Свидетелем вандализма стала другая посетительница, которая незамедлительно сообщила о произошедшем сотрудникам охраны, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители задержали молодого человека. Ему было предъявлено обвинение в повреждении культурного наследия. Итальянские СМИ отмечают, что подобные акты вандализма в отношении Колизея, к сожалению, не являются редкостью. Туристы регулярно оставляют на стенах амфитеатра различные надписи, нанося непоправимый ущерб историческому памятнику.

    Законодательство Италии предусматривает серьезные наказания за подобные преступления. В зависимости от степени повреждения, виновным грозит штраф до 15 тысяч евро или даже тюремное заключение сроком до пяти лет.

    Коментарии (35)
    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    Коментарии (2)
    18 августа 2024, 17:29 • Новости дня
    Стало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область

    ВСУ использовали новые канадские броневики Roshel Senator при атаке на Курскую область

    Стало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные использовали бронеавтомобили Roshel Senator, поставленные на Украину странами НАТО непосредственно перед вторжением в Курскую область, следует из документов, найденных российскими военными в захваченной технике.

    Российские военные, участвовавшие в отражении украинской диверсии в Курской области, обнаружили убедительные доказательства прямого участия западных стран в провокации. В документах, найденных в захваченной украинской технике, содержится информация о том, что канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был поставлен на Украину непосредственно перед вторжением, передает РИА «Новости».

    Согласно техническому паспорту, броневик был поставлен на учет и прошел технический осмотр в конце июля 2024 года. Путевой лист свидетельствует о том, что машина была направлена на выполнение боевого задания за несколько дней до нападения. Это неопровержимо доказывает, что западные партнеры Украины снабжали киевский режим новейшей военной техникой, которая затем использовалась для террористических актов против мирного населения России.

    По данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действителен выписанный украинским командованием документ по 16 августа 2024 года. Отмечается, что из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году, но и произведен в этом году.

    Ранее бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов

    Коментарии (32)
    18 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками

    Лукашенко: «Искандеры» подготовлены к нанесению ударов ядерными боеголовками

    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Как сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», «Искандеры» сегодня подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.

    Лукашенко отметил, что на западной границе Союзного государства выстроены оборонительные рубежи – от Бреста и выше, а литовская и польская границы перекрыты на выгодных для Белоруссии условиях.

    По его словам, это будут современные оборонительные пункты.

    «Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», – подчеркнул белорусский президент.

    Ранее в воскресенье командующий ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что в ходе второго этапа учения России и Белоруссии с боевой стрельбой, проходящего на российском полигоне Ашулук, спланировано боевое применение ракет «воздух – воздух» по воздушным целям.

    Коментарии (44)
    18 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    Российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России перерезали главный путь снабжения ВСУ – трассу на Константиновку, утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Как говорится в сообщении, фиксируется крупное продвижение у ВС России под Угледаром на Южно-Донецком направлении, где российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и фактически блокировали с северо-востока Угледар.

    Как признают украинские военные аналитики, ВС заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км на глубину до 2,12 км, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.

    Ранее под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение.

    Коментарии (13)
    18 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Светлана Петренко, дочь пожилого мужчины, пропавшего в Курской области после того, как его дом подвергся нападению украинских военных, подтвердила информацию о нахождении отца в плену у ВСУ.

    По ее словам, на видеозаписи, попавшей в Сеть, отчетливо видно, как украинские солдаты издеваются над ее отцом. Петренко подчеркнула, что ее отец является гражданином России, однако на видеозаписи у него в руках старый украинский паспорт, который остался со времен проживания в Макеевке, передает РИА «Новости».

    «Он живой, да. Вчера было видео,­ они (ВСУ) снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», ­– сказала она.

    «Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, из Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать. Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт», –­ сообщила Петренко.

    Накануне в Сети опубликовали новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    Ранее появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Коментарии (17)
    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

    Коментарии (5)
    18 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    На белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

    Как указал Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», на границе с Белоруссией Киев держит более 120 тыс. своих военных. «Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы»,­ – сказал он, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что граница между Белоруссией и Украиной заминирована на сегодняшний день «как никогда», пройти ее украинские военные смогут только с огромными потерями.

    Ранее Лукашенко заявил, что ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.

    Коментарии (50)
    19 августа 2024, 06:37 • Новости дня
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Глава департамента МИД Тяпкин сообщил об официальных претензиях Берлину по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлину со стороны Москвы официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    Тяпкин отметил, что Германией в розыск объявлен один из предполагаемых исполнителей диверсии – граждан Украины. При этом немецкие СМИ пытаются убедить общественность, что указанные лица не имеют связей «с каким-либо государством», передает РИА «Новости».

    Как заявил Тяпкин, немецкое следствие, судя по всему, окажется «закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов». По сути, сказал он, Берлин «спустит на тормозах» расследование.

    В связи с этим Москвой «поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств», обусловленных антитеррористическими конвенциями ООН. Россия «на этот счет в двустороннем порядке официально предъявила соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

    Москва требует провести обсуждение «в соответствии с действующими международными регламентами». Дальнейшие шаги российской стороны зависят от того, что предпримут западные государства.

    Напомним, прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Помимо него к организации преступления, как сообщается, могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. В экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

    Коментарии (5)
    18 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    В Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой

    Интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой на госканале Rai News24 возмутило итальянского политика Ди Марко

    Tекст: Антон Антонов

    Итальянский политик, основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко выразил возмущение тем, что на гостелеканале Rai News24 вышло интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацистской символикой.

    Ди Марко, обращаясь в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) к гостелеканалу, попросил «оказать любезность» и не расходовать «государственные деньги на интервью с украинскими нацистами». «Мы были бы вам благодарны. Спасибо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС. «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – заявил ведущий телеканала LCI Тома Мисраки. Генерал Франсуа Шованси заявил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Коментарии (6)
    18 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    В МАГАТЭ опровергли украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Ульянов указал на развенчанный МАГАТЭ украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Как отметил в Telegram Ульянов, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС. Ульянов назвал эти заявления смехотворными. Он подчеркнул, что «эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

    Напомним, два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.

    Коментарии (3)
    18 августа 2024, 18:40 • Новости дня
    Власти Украины призвали эвакуироваться жителей трех городов в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (украинское название Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

    Она обратилась к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта, призвав их эвакуироваться, если они не вовлечены в оборону населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск) и Мирноград на подконтрольной ВСУ части ДНР.

    Ранее на Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску).

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

    Коментарии (0)
    18 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью

    Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ больше не смогут использовать некоторые системы вооружений, поставленные Германией, или смогут применять их лишь ограниченно, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

    Как цитирует газета письмо Минобороны, потребности Украины в запчастях, например, для САУ Panzerhaubitze 2000, не будут удовлетворены, поскольку их придется покупать заново, соответственно, ВСУ больше не смогут их использовать или смогут применять их ограниченно, передает ТАСС. Bild пишет, что со временем ситуация еще обострится из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.

    Во внутреннем документе министерства указано, что «в настоящее время не могут быть приняты никакие дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки украинских вооруженных сил, в частности это касается артиллерии, ПВО и беспилотников. Отдельные проблемы могут возникнуть с поставками обещанных Киеву боеприпасов, что связано с тем, что «поставки из запасов Бундесвера не могут быть возмещены в запланированном и гарантированном порядке».

    Издание утверждает, что поскольку требования о «потере возможности замены» со стороны Минфина Германии представляют собой «изменение правил игры после начала игры», «непрерывные поставки всех систем вооружения, передаваемых Украине, находятся под угрозой».

    Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими.

    Коментарии (3)
    18 августа 2024, 14:18 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России за минувшие сутки ликвидировали более 300 украинских военнослужащих и 27 единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе активных боевых действий в Курской области российские подразделения группировки войск «Север» нанесли существенный урон украинским формированиям. В частности, были сорваны попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

    Отмечается, что атаки штурмовых групп ВСУ на нескольких направлениях были успешно отражены. Российские военные, применяя артиллерию, авиацию и другие средства поражения, уничтожили танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

    По предварительным данным, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин и другую технику. В ведомстве указали, что в районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

    Общие потери противника с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3400 человек и сотни единиц вооружения: 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, говорится в сообщении.

    Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что большое число военных ВСУ уничтожены на Курском направлении, обстановка под контролем.

    Коментарии (7)
    18 августа 2024, 23:45 • Новости дня
    Кадыров опубликовал видео разговора Алаудинова с пленными боевиками ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал записанное командиром спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майором Апти Алаудиновым видео разговора с украинскими военным, взятыми в плен в Курской области.

    Как пояснил Кадыров в Telegram, где он опубликовал видео, «заслуга по их поимке принадлежит группе «Каштана» спецназа «Ахмат». Боевиков ВСУ «заманили с помощью рации уничтоженного нациста».

    Кадыров «тезисно» пересказал заявления украинских военных. «Их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?); в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню»; в плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла», – говорится в сообщении.

    На вопрос о том, что бы пленные порекомендовали «своим товарищам, которые еще живы и находятся на той стороне», один из боевиков ВСУ посоветовал «поломать себе ногу и домой смыться».

    Напомним, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

    Коментарии (0)
    Главное
    The Economist: Сырскому до атаки ВСУ на Курскую область грозила отставка
    Жительница курского села рассказала об иностранных наемниках
    Forbes указал на увеличившиеся в Курской области потери военной техники ВСУ
    Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций войск в Нахичевани
    Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck
    Стало известно о шансе Ефремова выйти по УДО до конца года
    В ходе рейдов СК и МВД в Москве десяткам бывших мигрантов вручили повестки

    России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ

    Россия, судя по всему, начала вывозить подсанкционный СПГ с завода «Арктик СПГ – 2», который попал под жесткие санкции перед самым запуском в начале года. Трейдеры с интересом наблюдают, как газовозы подходят к заводу и уходят в западном направлении. Что это за суда, куда они идут и почему обойти санкции против СПГ будет в разы тяжелее, чем санкции против нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

    В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности

    Перейти в раздел

    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»

    «Больше всего мы слышим про непереносимость глютена. Это одновременно реальная проблема и самый грандиозный миф». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему капля арахисового масла начала приводить к смерти американцев и почему не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять. Подробности

    Перейти в раздел

    Армения решила переписать историю по-украински

    В ответ на критику МИД России в Армении отредактируют новейший учебник по истории для восьмого класса. В одной из глав пособия ставится под сомнение особая роль Российской империи, а Туркманчайский мирный договор по итогам войны с Ираном назван «аннексией» Восточной Армении. В экспертной среде отмечают, что армянские власти действуют по отработанным на Украине и Грузии схемам переписывания истории. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............