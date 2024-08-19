В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
В Китае выявили шпионские метеостанции
Органы госбезопасности Китая заявили о выявлении шпионских метеостанций в стране
Компании, связанные с разведкой иностранных государств, установили на территории Китая анемометрические вышки для сбора конфиденциальной информации, сообщает министерство госбезопасности Китая.
Согласно сообщению ведомства, отдельные связанные с иностранными разведывательными службами компании под предлогом строительства анемометрических вышек (используются для измерения скорости и определения направления перемещения воздушных масс) «проникли в окрестности важных секретных объектов в Китае», передает РИА «Новости».
Там добавили, что компании незаконно собирали конфиденциальные данные и передавали их за границу, «создавая угрозу для национальной безопасности Китая».
По словам эксперта по безопасности из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэя, которые приводит Global Times, защита конфиденциальности метеорологических данных является «очень важной» частью обеспечения госбезопасности, поскольку имеют стратегическое значение с военной точки зрения.
Издание отмечает, что военные метеорологические данные служат одной из основ для точного развертывания военных операций.
Ранее министерство государственной безопасности КНР сообщило, что в Китае раскрыли дело об использовании британской разведывательной службой МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности.