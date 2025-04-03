Китай ликвидировал сеть филиппинских шпионов

Китай задержал троих филиппинцев за шпионаж у военных объектов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», органы государственной безопасности Китая провели успешную операцию по ликвидации шпионской сети, развернутой филиппинскими спецслужбами на территории Китая. В ходе операции были задержаны три гражданина Филиппин, подозреваемых в шпионской деятельности.

По информации Центрального телевидения Китая, иностранные граждане занимались сбором секретной информации вблизи китайских военных объектов. Один из задержанных, Давид Спинес, был завербован филиппинскими спецслужбами во время поездки на родину и долгое время проживал в Китае.

Китайские органы безопасности обнаружили, что один из подозреваемых неоднократно появлялся около военных объектов, вызывая подозрения. После установления его личности он был взят под наблюдение. «Когда он приблизился к военному объекту и начал осуществлять шпионскую деятельность с целью похищения секретной информации, мы воспользовались подходящим моментом и задержали его на месте», – цитирует телевидение одного из сотрудников госбезопасности Китая.

Расследование выявило, что две другие задержанные персоны также были завербованы тем же сотрудником спецслужб, что и Спинес. Филиппинская разведка длительное время отслеживала обстановку в Китае, сосредоточив усилия на сборе информации о размещении вооруженных сил КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обвинил британскую разведку в вербовке двух китайских чиновников. Китай назвал шпионский скандал с принцем Эндрю спекуляцией. Кроме того, Китай объявил демарш Германии после обвинений в шпионаже.