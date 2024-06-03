Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
В Китае заявили о вербовке британской разведкой двух китайских чиновников
Министерство государственной безопасности Китая сообщило, что британская служба внешней разведки MI6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов КНР.
«Тем самым было раскрыто «крупное дело о шпионаже», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
По данным китайской контрразведки, британские спецслужбы завербовали гражданина Китая по фамилии Ван, ранее обучавшегося в Великобритании по программе обмена, а также его супругу.
В Мингосбезопасности заявили, что Лондон предпринял действия, подрывающие государственную безопасность Китая.