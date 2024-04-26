Китай объявил демарш ФРГ из-за обвинений в шпионаже

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что дело о так называемом китайском шпионаже возникло на пустом месте, поэтому ФРГ объявлен демарш в связи с беспочвенными обвинениями, передает ТАСС.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин против очернения Китая и клеветы в сторону страны. КНР требует, чтобы Германия была бдительной в отношении попыток нанести ущерб двусторонним отношениям.

«Мы требуем немедленно прекратить злонамеренные спекуляции, прекратить антикитайский политический фарс», – сказал представитель китайского МИД.

Напомним, в Германии задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая.

