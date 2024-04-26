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Китай объявил демарш ФРГ из-за обвинений в шпионаже
Китай объявил строгое представление Германии в связи с обвинениями в строну Пекина в шпионаже, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он заявил, что дело о так называемом китайском шпионаже возникло на пустом месте, поэтому ФРГ объявлен демарш в связи с беспочвенными обвинениями, передает ТАСС.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин против очернения Китая и клеветы в сторону страны. КНР требует, чтобы Германия была бдительной в отношении попыток нанести ущерб двусторонним отношениям.
«Мы требуем немедленно прекратить злонамеренные спекуляции, прекратить антикитайский политический фарс», – сказал представитель китайского МИД.
Напомним, в Германии задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая.