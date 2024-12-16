В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
Китай назвал шпионский скандал с принцем Эндрю спекуляцией
МИД КНР опроверг связь принца Эндрю с разведкой Китая
Китайский МИД считает шпионский скандал с принцем Эндрю необоснованной спекуляцией, не заслуживающей опровержения. Официальный представитель Линь Цзянь подчеркнул, что Китай всегда действовал честно и прозрачно.
Министерство иностранных дел Китая назвало возникший шпионский скандал вокруг принца Эндрю необоснованной спекуляцией, передает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что такие утверждения даже не заслуживают опровержения, отметив, что Китай всегда действовал честно и прозрачно и не вмешивался в чужие дела.
Скандал разгорелся после публикации в газете The Daily Telegraph, в которой утверждалось, что принц Эндрю мог получать деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая. В свою очередь, The Times сообщила, что в 2023 году МВД Британии запретило въезд в страну гражданину КНР, который консультировал принца по инвестициям и вел с ним деловые проекты.
По данным The Times, этот гражданин Китая с 2005 года консультировал британские компании на китайском рынке. Британская контрразведка МИ-5 отмечает, что он был членом КПК и работал на Патриотический единый фронт китайского народа, занимавшийся, как считается, сбором разведывательной информации.
Мужчина отрицает связи с КПК, а принц Эндрю заявил, что не обсуждал с ним конфиденциальные темы и прекратил все контакты по рекомендациям правительства.
Ранее британское правительство поручило службе контрразведки МИ-5 сосредоточить усилия на борьбе со шпионажем, в первую очередь из России, Китая и Ирана, а в Китае раскрыли дело об использовании британской разведывательной службой МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности.