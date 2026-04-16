«Коммерсантъ»: Трафик ТЦ в России снизился на 2%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посещаемость средних и крупных торговых центров в России по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Если сравнивать с докризисным 2019 годом, трафик упал на 25%. Такой спад эксперты связывают с увеличением популярности онлайн-покупок и переходом россиян к сберегательной модели поведения.

Заметно снизились обороты ключевых арендаторов: расходы на одежду, обувь и аксессуары уменьшились на 4,5%, на ювелирные изделия и часы – на 2%, на спортивные товары – на 1,9%. Особенно ощутимо пострадали продажи товаров для ремонта и дачи (минус 9,8%) и мебели (минус 12,1%). В марте 2026 года, по данным «Сбер Индекса», расходы граждан на многие непродовольственные товары показали снижение.

В условиях падающей посещаемости растет и доля вакантных площадей. В среднем по Москве в январе–феврале 2026 года пустовало 16% торговых площадей, а по итогам 2025 года вакантность достигла 9,7%, увеличившись за год на 2,4 п. п. В текущем году показатель может вырасти до 10,5% и выше. Основная причина – массовое закрытие магазинов одежды и обуви: только за прошлый год Zolla закрыл 35, O’STIN – 62, Concept Club – 133 магазина; Gloria Jeans планирует прекратить работу 150 объектов, а бренд Modis может полностью уйти с рынка.

По оценкам экспертов, арендаторы стали внимательнее подходить к экономике каждой точки и сокращают слабые локации. Особенно заметно давление онлайн-ритейла на магазины электроники, у которых также падает присутствие в торговых центрах. При этом доля fashion-операторов в структуре арендаторов за год снизилась с 38% до 35%, а заведения общественного питания, развлекательные зоны и фитнес-центры увеличили свою долю до 17,5%.

Олег Войцеховский из Российского совета торговых центров отмечает, что сейчас около 25–35% арендаторов вынуждены либо закрываться, либо пересматривать цены из-за изменений в налогообложении. Он не исключает, что через пять лет развлекательные форматы займут до 60–70% площадей ТЦ, однако рассчитывает, что рынок сможет постепенно адаптироваться к новым условиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gloria Jeans решила закрыть около 150 своих магазинов до конца года.

Управляющая магазинами Modis фирма подала заявление о собственном банкротстве.

Консалтинговая компания CMWP спрогнозировала уход с российского рынка еще 13 розничных брендов.