    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    Россия сохранила четвертое место среди экономик мира
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Чемпионка России по стрельбе рассказала о тренировке охотников на дронов
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Власти Франции сняли арест с танкера Deyna после выплаты штрафа
    Кремль выразил сожаление по поводу выхода Молдавии из СНГ
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    16 апреля 2026, 10:01 • Новости дня

    Трафик ТЦ в России снизился на 2%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В начале 2026 года средняя посещаемость крупных торговых центров по России уменьшилась на 2%, а количество свободных площадей в Москве достигло 16%.

    Посещаемость средних и крупных торговых центров в России по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

    Если сравнивать с докризисным 2019 годом, трафик упал на 25%. Такой спад эксперты связывают с увеличением популярности онлайн-покупок и переходом россиян к сберегательной модели поведения.

    Заметно снизились обороты ключевых арендаторов: расходы на одежду, обувь и аксессуары уменьшились на 4,5%, на ювелирные изделия и часы – на 2%, на спортивные товары – на 1,9%. Особенно ощутимо пострадали продажи товаров для ремонта и дачи (минус 9,8%) и мебели (минус 12,1%). В марте 2026 года, по данным «Сбер Индекса», расходы граждан на многие непродовольственные товары показали снижение.

    В условиях падающей посещаемости растет и доля вакантных площадей. В среднем по Москве в январе–феврале 2026 года пустовало 16% торговых площадей, а по итогам 2025 года вакантность достигла 9,7%, увеличившись за год на 2,4 п. п. В текущем году показатель может вырасти до 10,5% и выше. Основная причина – массовое закрытие магазинов одежды и обуви: только за прошлый год Zolla закрыл 35, O’STIN – 62, Concept Club – 133 магазина; Gloria Jeans планирует прекратить работу 150 объектов, а бренд Modis может полностью уйти с рынка.

    По оценкам экспертов, арендаторы стали внимательнее подходить к экономике каждой точки и сокращают слабые локации. Особенно заметно давление онлайн-ритейла на магазины электроники, у которых также падает присутствие в торговых центрах. При этом доля fashion-операторов в структуре арендаторов за год снизилась с 38% до 35%, а заведения общественного питания, развлекательные зоны и фитнес-центры увеличили свою долю до 17,5%.

    Олег Войцеховский из Российского совета торговых центров отмечает, что сейчас около 25–35% арендаторов вынуждены либо закрываться, либо пересматривать цены из-за изменений в налогообложении. Он не исключает, что через пять лет развлекательные форматы займут до 60–70% площадей ТЦ, однако рассчитывает, что рынок сможет постепенно адаптироваться к новым условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gloria Jeans решила закрыть около 150 своих магазинов до конца года.

    Управляющая магазинами Modis фирма подала заявление о собственном банкротстве.

    Консалтинговая компания CMWP спрогнозировала уход с российского рынка еще 13 розничных брендов.

    15 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», инициированным партией «Единая Россия», с 2012 года около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность и малые города.

    За это время медицинские работники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируется выделить еще 30 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте партии.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что только в 2025 году в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 работников среднего звена, а в Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся в регионе, выросло с 40 до 200 человек с 2017 года.

    Он подчеркнул, что базовые выплаты для врачей в селах и малых городах составляют 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей, а для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах – 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

    За труд в труднодоступных и суровых регионах компенсация может достигать 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а в отдельных районах, например, в Забайкалье, сумма поддержки доходит до 3 млн рублей. Для получения выплат медики обязаны отработать не менее пяти лет.

    С 2026 года вступил в силу закон, по которому студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет в государственных медучреждениях. Власти регионов также предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду и помогают с ипотекой. Программы по закреплению кадров продолжат действовать в рамках новой Народной программы «Единой России» до 2030 года, в том числе с утверждением квот на жилье и поддержку для медиков в регионах, таких как Югра и Ульяновская область.

    В июне партия представит стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – народную программу на пять лет. Экспертный совет по подготовке программы включает Героев РФ, участников СВО, представителей науки, промышленности и общественных объединений.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются исключительно молдавскими оценками, сообщил источник в Москве. Кишиневу предстоит урегулировать ряд вопросов, в том числе долг перед организацией.

    По его словам, Кишиневу предстоит обсуждать все вопросы, связанные с выходом, непосредственно с исполнительным комитетом организации, передает РИА «Новости».

    «На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что страна намерена выйти из СНГ через год и уже уведомила об этом Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ больно ударит по Молдавии.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    15 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия выразили несогласие с позицией Владимира Зеленского в отношении Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», Буданов и Арахамия, ключевые фигуры в руководстве Украины, не разделяют точку зрения Владимира Зеленского по Донбассу, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что в западных медиа и среди украинских политиков давно циркулируют слухи о разногласиях по этому вопросу.

    По данным издания, Буданов и Арахамия считают, что Украина должна прислушаться к мнению Соединённых Штатов и вывести войска из Донбасса. Взамен, по их мнению, Вашингтон обещает Киеву гарантии безопасности и значительные инвестиции.

    Авторы материала отмечают, что оба политика считают длительную войну истощающей для страны. Они уверены, что чем дольше затягивается конфликт, тем хуже будут условия будущего мирного соглашения для Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    15 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Редакция Delfi осудила высказывания Лукашенко о литовском народе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Редакция литовского портала Delfi расценила заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко как оскорбительные по отношению к литовскому народу.

    Сообщение редакции появилось в официальном Telegram-канале издания и вызвало бурное обсуждение в местной медиасреде, передают «Вести».

    Поводом для критики стало выступление Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития Могилевской области. В своей речи белорусский лидер использовал выражения, которые литовская пресса сочла неприемлемыми и уничижительными.

    По информации Delfi, одно из слов, произнесенных Лукашенко, исторически применялось как пренебрежительное прозвище литовцев и связано с литовским приветствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков призвал жителей Литвы повлиять на политику своих властей.

    15 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российская гимнастка София Ильтерякова получила официальное предупреждение от World Gymnastics после того, как на церемонии награждения осталась стоять спиной при исполнении гимна Украины.

    Официальное заявление с предупреждением в адрес Софии Ильтеряковой опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики, передают «Вести».

    Инцидент произошел в марте на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Тогда пятнадцатилетняя Ильтерякова, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в упражнениях с обручем.

    Во время исполнения гимна Украины победительница Таисия Онофрийчук и бронзовый призер София Раффаэли повернулись к национальным флагам, а Ильтерякова осталась стоять спиной. Федерация гимнастики Украины ранее потребовала лишить спортсменку нейтрального статуса.

    World Gymnastics отметила, что повторение подобных нарушений протокола приведет к лишению нейтрального статуса. В заявлении также говорится о необходимости уточнения правил церемоний награждения.

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    15 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Свыше 1 миллиона трехсот тысяч международных путешественников посетило Грузию в первом квартале этого года, россияне с показателем в 230 717 человек уступают только гражданам Турции (238 368), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В целом в первом квартале граждане России совершили на 5,2 процента больше путешествий в Грузию, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено 219 тыс. 264 визита, сообщает Национальная администрация туризма Грузии в среду.

    Между двумя странами нет дипломатических отношений после конфликта 2008 года, но поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

    На третьем месте среди посетивших Грузию в первом квартале международных визитеров – граждане Армении (160 473).

    В 2025 году Грузию посетило 7 803 239 международных путешественников, на первом месте – граждане России: 1 579 764.


    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    15 апреля 2026, 11:06 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовые потери СССР от действий немецких захватчиков и их союзников в годы Великой Отечественной войны достигли колоссальной суммы в 257 трлн рублей, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

    «По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», – указал Гуцан, передает РИА «Новости».

    Ущерб от преступлений составил 257 трлн рублей, заявил глава ведомства.

    Руководитель надзорного органа подчеркнул исключительную важность сохранения исторической памяти. При этом недавние проверки архивов и музеев выявили серьезные проблемы с обеспечением сохранности документов.

    Из-за несоблюдения нормативных условий часть исторических свидетельств оказалась испорчена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эксперты признали жертвами геноцида советского народа более 9 млн человек. Глава государства подписал закон об уголовной ответственности за отрицание этих исторических фактов.

    15 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранный заявитель попросил суд аннулировать права «Союзмультфильма» на товарные знаки с героями «Ну, погоди!», ссылаясь на их неиспользование.

    Константин Ведерников из столицы Латвии просит лишить киностудию прав на товарные знаки в виде Волка и Зайца, передает РИА «Новости».

    Речь идет о двух изображениях зайца и одном изображении волка, зарегистрированных в Роспатенте в 2020 году. Действие этих брендов распространяется на множество товаров и услуг.

    По мнению заявителя, правообладатель в настоящее время не использует указанные знаки. Исковое заявление поступило в инстанцию шестого апреля. Суд пока оставил документ без движения из-за отсутствия подтверждения уплаты госпошлины и соблюдения претензионного порядка.

    Устранить процессуальные недочеты истец должен до 14 мая. Известно, что ранее Ведерников уже судился с российскими телеканалами. Тогда мужчина считал нарушенными свои права на обозначение «Мультимания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские суды приняли 26 новых исков киностудии о защите авторских прав. Арбитражный суд Камчатского края получил иск против продавца ковров с Карлсоном.

    Таганский суд Москвы ранее удовлетворил требования «Союзмультфильма» о правах на образ крокодила Гены.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ понесли масштабные потери
    Россия снизила экспорт газа по трубопроводам в Турцию
    Индонезия отказалась от новых закупок истребителей Rafale
    США решили вытеснить Россию из Ливии военными учениями
    Миллиардеру Сулейманову вменили создание преступного сообщества
    Избрание верховного шамана России признали недействительным
    РАО отвергло идею изъятия знаменитых песен Пугачевой

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении - на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию - и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Европа ищет свой путь в Ормузский пролив

    Еще одна группа государств, помимо Ирана и США, объявила о желании «обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе». Что именно объединяет все эти страны, чего именно они добиваются на самом деле – и почему никакого «обеспечения свободы» в реальности не получится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

