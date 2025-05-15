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Верховный суд России поддержал взыскание 10 млрд рублей с Google
Верховный суд отказал Google в пересмотре дела о дивидендах
Решение Верховного суда России сохранило в силе взыскание почти 10 млрд рублей с американской компании Google в пользу ее российского подразделения.
Вердикт оставил в силе акты трех нижестоящих судов, которые признали незаконным перевод дочерней компанией ООО «Гугл» около 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес Google International LLC, а также выплату 500 млн рублей налогов, сообщает РИА «Новости».
Итоговое решение обязывает Google вернуть дочерней компании почти 10 млрд рублей. Судья Денис Капкаев, рассмотрев кассационную жалобу Google International LLC, не увидел оснований для пересмотра итогов разбирательства. Таким образом, доводы американской корпорации не были удовлетворены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Московский арбитражный суд продлил конкурсное производство по делу ООО «Гугл». Общая сумма взысканных долгов составила 12,1 млрд рублей, что стало рекордом. Эксперты заявили, что Google не сможет вернуться на российский рынок без полного погашения требований судов. А власти Мексики подали судебный иск с требованием к Google изменить на цифровых картах название «Залив Америки» на «Мексиканский залив».