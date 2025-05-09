Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Мексика подала иск против Google из-за переименования Мексиканского залива
Власти Мексики подали судебный иск с требованием к Google изменить на цифровых картах название «Залив Америки» на «Мексиканский залив».
Мексика подала иск против Google из-за отображения названия «Залив Америки» вместо «Мексиканского залива» на цифровых картах, передает РИА «Новости».
Президент Клаудия Шейнбаум сообщила, что первая резолюция по делу уже вынесена и ожидается следующий этап рассмотрения.
Шейнбаум отметила, что руководство страны требует от Google использовать только те обозначения, которые одобрены властями США, и только в пределах американской континентальной платформы. По ее словам, «у них есть право назвать свою часть, но не весь залив. Это уже выходит за рамки национальных полномочий и затрагивает международные вопросы».
Мексика не возражает против переименований географических объектов на территории США, но категорически не согласна с распространением таких изменений на акватории, принадлежащие другим государствам. Мехико настаивает на восстановлении названия «Мексиканский залив» для вод, находящихся под юрисдикцией Мексики и Кубы.
Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость.
Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.