Мексика подала иск против Google из-за переименования Мексиканского залива

Tекст: Вера Басилая

Мексика подала иск против Google из-за отображения названия «Залив Америки» вместо «Мексиканского залива» на цифровых картах, передает РИА «Новости».

Президент Клаудия Шейнбаум сообщила, что первая резолюция по делу уже вынесена и ожидается следующий этап рассмотрения.

Шейнбаум отметила, что руководство страны требует от Google использовать только те обозначения, которые одобрены властями США, и только в пределах американской континентальной платформы. По ее словам, «у них есть право назвать свою часть, но не весь залив. Это уже выходит за рамки национальных полномочий и затрагивает международные вопросы».

Мексика не возражает против переименований географических объектов на территории США, но категорически не согласна с распространением таких изменений на акватории, принадлежащие другим государствам. Мехико настаивает на восстановлении названия «Мексиканский залив» для вод, находящихся под юрисдикцией Мексики и Кубы.

Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость.

Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.