Арбитражный суд Москвы на заседании 28 апреля продлил конкурсное производство ООО «Гугл» до конца октября 2025 года. В отчете конкурсного управляющего указано, что удалось взыскать 12,1 млрд рублей, что составляет 62,8% от всех выявленных долгов, а значительная часть оставшейся суммы признана безнадежной из-за ликвидации или банкротства дебиторов.

Управляющий также отчитался о прогрессе в оспаривании сделок ООО «Гугл» на сумму более 2 млрд рублей. Судебные заседания по этим вопросам запланированы на июль 2025 года. Продолжается проверка других сфер деятельности компании для поиска новых долгов и подозрительных операций.

Особое место в деле занимает конфликт с иностранными структурами Alphabet/Google, которые оспаривают полномочия российского суда. Общая сумма требований к этим компаниям превышает 300 млрд рублей. Ранее суд запретил Google Ireland Limited вести разбирательства в США и установил неустойку в 1 млрд рублей в пользу Russia Today при нарушении запрета.

«То, что конкурсному управляющему удалось взыскать 12,1 млрд рублей – успех, но это лишь часть долга. Основные деньги – свыше 300 млрд рублей – компания до сих пор отказывается возвращать, прячась за решениями американских и британских судов. Это неприемлемо. Пока Google не выплатит все долги перед Россией, ни о каком возвращении на наш рынок не может быть и речи», – сказал зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

Первый зампред комиссии Общественной палаты Армен Гаспарян подчеркнул, что западные корпорации уважают только силу, а манипулирование отчетами и сокрытие масштабов исков от российских СМИ стало стандартом для Google.