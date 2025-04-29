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Эксперты спрогнозировали будущее Google после продления банкротства в России
Московский арбитраж продлил конкурсное производство по делу ООО «Гугл», а взысканная задолженность достигла рекордных 12,1 млрд рублей, эксперты указали, что американская Google не сможет вернуться на российский рынок, не удовлетворив все утвержденные судами требования.
Арбитражный суд Москвы на заседании 28 апреля продлил конкурсное производство ООО «Гугл» до конца октября 2025 года. В отчете конкурсного управляющего указано, что удалось взыскать 12,1 млрд рублей, что составляет 62,8% от всех выявленных долгов, а значительная часть оставшейся суммы признана безнадежной из-за ликвидации или банкротства дебиторов.
Управляющий также отчитался о прогрессе в оспаривании сделок ООО «Гугл» на сумму более 2 млрд рублей. Судебные заседания по этим вопросам запланированы на июль 2025 года. Продолжается проверка других сфер деятельности компании для поиска новых долгов и подозрительных операций.
Особое место в деле занимает конфликт с иностранными структурами Alphabet/Google, которые оспаривают полномочия российского суда. Общая сумма требований к этим компаниям превышает 300 млрд рублей. Ранее суд запретил Google Ireland Limited вести разбирательства в США и установил неустойку в 1 млрд рублей в пользу Russia Today при нарушении запрета.
«То, что конкурсному управляющему удалось взыскать 12,1 млрд рублей – успех, но это лишь часть долга. Основные деньги – свыше 300 млрд рублей – компания до сих пор отказывается возвращать, прячась за решениями американских и британских судов. Это неприемлемо. Пока Google не выплатит все долги перед Россией, ни о каком возвращении на наш рынок не может быть и речи», – сказал зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.
Первый зампред комиссии Общественной палаты Армен Гаспарян подчеркнул, что западные корпорации уважают только силу, а манипулирование отчетами и сокрытие масштабов исков от российских СМИ стало стандартом для Google.