Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Турецкая Tekfen и предприятие Роснефти решили завершить спор миром
Турецкая Tekfen и СП Роснефти договорились урегулировать иск на 696 млн рублей
Турецкая компания Tekfen Construction and Installation и ООО «Харампурнефтегаз», совместное предприятие «Роснефти» и британской BP, направили в арбитражный суд Москвы ходатайства об утверждении мирового соглашения по спору на 696 млн рублей.
Заявления поступили в инстанцию в конце сентября и начале октября. Суд может рассмотреть ходатайства сторон об урегулировании разногласий на заседании 14 октября, передает РИА «Новости».
Иск поступил в суд в мае прошлого года. Разбирательство касалось возможных дефектов систем геотехнического мониторинга и термостабилизации грунта газопровода, который истцы строили по заказу ответчика от Харампурского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.
В ноябре суд приостанавливал производство по делу для проведения экспертизы, а в июле возобновил его после получения заключения. В феврале 2025 года инстанция отклонила первый иск турецких компаний к «Харампурнефтегазу» на 9,8 млрд рублей, позже это решение поддержали все вышестоящие инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Газпром» сообщил о готовности газопровода Белогорск – Хабаровск на 90%.
В прошлом году бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами.