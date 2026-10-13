Турецкая Tekfen и предприятие Роснефти решили завершить спор миром

Турецкая Tekfen и СП Роснефти договорились урегулировать иск на 696 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Заявления поступили в инстанцию в конце сентября и начале октября. Суд может рассмотреть ходатайства сторон об урегулировании разногласий на заседании 14 октября, передает РИА «Новости».

Иск поступил в суд в мае прошлого года. Разбирательство касалось возможных дефектов систем геотехнического мониторинга и термостабилизации грунта газопровода, который истцы строили по заказу ответчика от Харампурского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ноябре суд приостанавливал производство по делу для проведения экспертизы, а в июле возобновил его после получения заключения. В феврале 2025 года инстанция отклонила первый иск турецких компаний к «Харампурнефтегазу» на 9,8 млрд рублей, позже это решение поддержали все вышестоящие инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Газпром» сообщил о готовности газопровода Белогорск – Хабаровск на 90%.

В прошлом году бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами.