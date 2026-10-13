В Татарстане возбудили дело после гибели девочки из-за возгорания роутера

СК: В Татарстане возбудили дело из-за гибели девочки при возгорании роутера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки при пожаре в селе Старая Салаусь Балтасинского района, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

«Ночью 12 октября 2026 года в ходе тушения пожара в одном из домов в селе Старая Салаусь Балтасинского района обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одной из спален. Родители и 17-летняя сестра погибшей успели покинуть дом, им оказали медицинскую помощь. Прокуратура Татарстана взяла расследование на контроль.

В главном управлении МЧС России по республике добавили, что площадь пожара составила 80 кв. метров. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно Wi-Fi роутера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следователи завели дело после гибели младенца на пожаре в Петербурге.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек при возгорании в Нижегородской области.

Кроме того, три человека стали жертвами пожара в Татарстане.