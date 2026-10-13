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В Татарстане возбудили дело после гибели девочки из-за возгорания роутера
СК: В Татарстане возбудили дело из-за гибели девочки при возгорании роутера
Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 14-летней девочки при пожаре в селе Старая Салаусь, который, предварительно, начался из-за Wi-Fi роутера.
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки при пожаре в селе Старая Салаусь Балтасинского района, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.
«Ночью 12 октября 2026 года в ходе тушения пожара в одном из домов в селе Старая Салаусь Балтасинского района обнаружено тело 14-летней девочки с признаками отравления продуктами горения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одной из спален. Родители и 17-летняя сестра погибшей успели покинуть дом, им оказали медицинскую помощь. Прокуратура Татарстана взяла расследование на контроль.
В главном управлении МЧС России по республике добавили, что площадь пожара составила 80 кв. метров. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно Wi-Fi роутера.
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