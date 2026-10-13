Организаторы концерта Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги за билеты

Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Все денежные средства будут возвращены в законном порядке», – заявил Панин, передает ТАСС.

Ранее житель Москвы подал иск к Say Agency, требуя вернуть 46 тыс. рублей за приобретенные по акции билеты на концерт Уэста, который должен был пройти 11 октября в Петербурге, а также 4,2 тыс. рублей сбора за их оформление. Дата нового рассмотрения после изменения подсудности пока не назначена.

Это второй подобный иск к компании за последнее время. Ранее житель Воронежа подал аналогичное заявление, в котором третьим лицом выступает «Зенит-Арена». На первом заседании 9 октября истец уточнил требования, рассмотрение дела продолжится 26 октября.

Отмечалось, что на сайте Канье Уэста в списке концертов 2026 года больше нет выступлений на «Газпром Арене» в Петербурге. Планировалось, что он даст два концерта 10 и 11 октября. Позднее представители арены сообщили, что договор аренды с организаторами шоу не заключался.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу жителю Воронежа вернули деньги за билеты на концерт Канье Уэста.

На прошлой неделе москвич подал иск на 160 тыс. рублей к организаторам выступления.

В начале месяца судебные приставы арестовали счета организаторов концертов Уэста в России.