Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Организаторы концерта Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги за билеты
Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги
Организаторы выступления рэпера Канье Уэста в Петербурге – компания Say Agency – планируют вернуть зрителям деньги за билеты на несостоявшееся шоу, сообщил представитель организации Александр Панин.
«Все денежные средства будут возвращены в законном порядке», – заявил Панин, передает ТАСС.
Ранее житель Москвы подал иск к Say Agency, требуя вернуть 46 тыс. рублей за приобретенные по акции билеты на концерт Уэста, который должен был пройти 11 октября в Петербурге, а также 4,2 тыс. рублей сбора за их оформление. Дата нового рассмотрения после изменения подсудности пока не назначена.
Это второй подобный иск к компании за последнее время. Ранее житель Воронежа подал аналогичное заявление, в котором третьим лицом выступает «Зенит-Арена». На первом заседании 9 октября истец уточнил требования, рассмотрение дела продолжится 26 октября.
Отмечалось, что на сайте Канье Уэста в списке концертов 2026 года больше нет выступлений на «Газпром Арене» в Петербурге. Планировалось, что он даст два концерта 10 и 11 октября. Позднее представители арены сообщили, что договор аренды с организаторами шоу не заключался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу жителю Воронежа вернули деньги за билеты на концерт Канье Уэста.
На прошлой неделе москвич подал иск на 160 тыс. рублей к организаторам выступления.
В начале месяца судебные приставы арестовали счета организаторов концертов Уэста в России.